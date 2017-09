IPAK NIJE IŠLO: Donna Vekić zatražila medicinsku pomoć, pa na kraju izgubila

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u 2. kolo WTA turnira u Wuhanu, bolja od nje je u susretu 1. kola bila Kineskinja Shuai Zhang sa 7-5, 5-7, 6-1 nakon dva sata i 22 minute igre.

Bio je ovo peti međusobni susret Vekić i Zhang i četvrta uzastopna pobjeda 28-godišnje Kineskinje.

Vekić je prva stigla do prednosti u dvoboju protiv igračice koja je prošloga tjedna osvojila turnir u Guangzhouu kada je oduzela servis Zhang za svoje vodstvo od 4-2. Naša je igračica u svoja prva tri servis gema napravila čak pet dvostrukih servis pogrešaka, no Kineskinja nije uspjela stići do niti jedne “break-lopte”, a onda je kod 3-2 za Vekić Zhang napravila dvostruku pogrešku upravo na “break-loptu”.

No, ostatak prvog seta protekao je u dominaciji Zhang koja je odmah vratila izgubljeni servis i to bez da je Vekić osvojila poen na svom početnom udarcu, a kod 5-5 Zhang je ponovila istu stvar. U drugom dijelu prvog seta Vekić više nije uspijevala dominirati svojim forhendom u izmjenama s osnovne linije pa je Zhang ostvarila preokret.



I u drugom je setu Vekić prva stigla do prednosti ostvarivši “break” za 3-1, a tu je prednost držala sve do 5-3 kada je imala servis za set. U toj je igri napravila prvu dvostruku servis pogrešku u setu, nakon čak sedam u prvom, kojom je ponudila priliku Zhang, a Kineskinja je to iskoristila i vratila se u set. Ipak, u završnici se nije ponovio scenarij iz prve dinice, Vekić je kod svog vodstva od 6-5 još jednom oduzela servis Zhang i tako poravnala rezultat u meču.

Nažalost, Vekić je nakon osvajanja drugog seta zatražila medicinsku pomoć, od samoga početka imala je veliki zavoj na bedrenom mišiću lijeve noge, te je izgledalo kako joj je u trećem setu imala otežano kretanje. To je Zhang iskoristila i uvjerljivo dobila odlučujući set sa 6-1.