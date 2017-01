I BEZ NADALA AMBICIJE ŠPANJOLACA SU ISTE ‘Želimo u Osijeku pobijediti Hrvatsku’

Izbornica španjolske muške teniske reprezentacije Conchita Martinez rekla je uoči susreta 1. kola Davis Cupa protiv Hrvatske kako je Španjolska došla u Osijek po pobjedu bez obzira što je doputovala bez svog najboljeg igrača Rafaela Nadala koji se oporavlja od Australia Opena na kojemu je stigao do finala.

“Mi moramo biti usredotočeni da damo sve od sebe i pobijedimo. Naravno, bilo bi dobro da je Rafa u ekipi, jer je on nevjerojatan igrač, no ovdje je Feliciano Lopez. Jako je iskusan u ovom natjecanju i dobro igra na ovakvoj vrsti podloge”, izjavila je Martinez na konferenciji za medije u Osijeku gdje će se od petka do nedjelje igrati dvoboj protiv Hrvatske.

Mi više volimo igrati na zemljanoj podlozi

“Mi više volimo igrati na zemljanoj podlozi no ovdje smo u gostima pa to nije moguće. Htjela bih reći da je podloga dobra, prilično je brza, trenirat ćemo na njoj ovih dana i biti spremni”, rekla je Martinez.

Ona je, baš kao i dio igrača, stigla u Hrvatsku iz Australije pa se privikava na nisku temperaturu.

“Temperatura vani je niska, vidjeli smo snijeg i to je još jedna promjena na koju se moramo priviknuti. Sve u svemu nije jednostavno, ovdje su drugačija podloga i temperatura pa smo zato doputovali ranije kako bi smo spremni dočekali kraj tjedna”, dodala je Martinez.

‘Drugačiji je osjećaj igrati za svoju zemlju’

Tenisač Roberto Bautista nada se dobroj igri Španjolske i pobjedi dok je Feliciano Lopez istaknuo kako je “drugačiji osjećaj igrati za svoju zemlju”.

“To ti daje veliku energiju”, izjavio je Lopez nakon što je prvi put trenirao u Osijeku gdje je doputovao nakon odustajanja Rafaela Nadala.