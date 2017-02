HRVATSKI OKRŠAJ U NIZOZEMSKOJ: Marin Čilić preko Borne Ćorića u četvrtfinale

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Rotterdamu, on je u dvoboju 2. kola svladao drugog hrvatskog predstavnika Bornu Ćorića sa 6-1, 2-6, 6-4 nakon gotovo dva sata igre.

Bio je ovo treći međusobni dvoboj Čilića i Ćorića i treća pobjeda 28-godišnjeg Međugorca. U prethodna dva dvoboja Čilić je dominirao protiv Ćorića izgubivši samo pet gemova u tri odigrana seta, a i početak dvoboja u Rotterdamu je bio na tom tragu.

Ekspresni prvi set

Čilić je za manje od 20 minuta osvojio prvih pet gemova te u šestoj igri imao čak pet set-lopti s kojima je mogao dobiti prvi set sa 6-0. Ipak, tada je Ćorić počeo bolje servirati i napokon se upisao na semafor. No, time je samo odgodio odluku u prvom setu jer je Čilić u sljedećoj igri sigurno odservirao za 6-1.



U drugom setu je Ćorić nastavio s boljom igrom na svom početnom udarcu i sigurno držao servis do vodstva od 3-2, a tada je kaznio dva neoprezna Čilićeva izlaska na mrežu i osigurao svoje prve dvije break-lopte u dvoboju. Čilić je izvukao 15-40 s dva dobra servisa, ali je potom napravio dvije nove pogreške i tako izgubio servis. Odmah u sljedećem gemu Čilić je imao dvije prilike za povratak izgubljenog servisa, no Ćorić se izvukao s dva dobra servisa na break-lopte, a potom je još jednom oduzeo servis Čiliću i to bez izgubljenog poena čime je osigurao treći set.

Slijedi Tsonga

Ključnim se pokazao sedmi gem odlučujućeg seta u kojemu je Čilić oduzeo servis Ćoriću iako je 20-godišnji Zagrepčanin imao čak sedam prilika da on povede s 4-3. Nakon što ih nije iskoristio, Čilić je stigao do prilike za break te iskoristio drugu loptu za oduzimanje servisa. Do kraja dvoboja Čilić je mogao još jednom oduzeti servis Ćoriću, ali kod vodstva 5-3 nije iskoristio prvu meč-loptu. No, prilikom servisa za meč nije dopustio dodatne komplikacije, poveo je s 40-15 i iskoristio treću šansu za zaključenje dvoboja.

Za Čilića je ovo tek treća pobjeda u 2017. godini, a u Rotterdamu je prvi puta vezao dvije pobjede. Ćorić je, pak, pobjedom protiv Rusa Karena Hačanova u utorak u 1. kolu stigao do prvog uspjeha u ovoj kalendarskoj godini.

Čilić, koji je u Rotterdamu postavljen za prvog nositelja, u četvrtfinalu će igrati protiv Francuza Jo-Wilfrieda Tsonge.