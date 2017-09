HRVATSKA SENZACIJA U POLUFINALU! Fett u velikoj šansi za borbu za naslov

Hrvatska tenisačica 20-godišnja Jana Fett plasirala se u petak u polufinale WTA teniskog turnira u Tokiju nakon što je u četvrtfinalu, poslije dva sata igre, sa 6-3, 4-6, 6-3 pobijedila Kineskinju Qiang Wang.

Fett je u prvom setu uzela dva servisa suparnici i povela sa 1-0, no u drugom setu gubi svoja prva dva servisa i Kineskinja dolazi u vodstvo od 3-0. Nakon toga hrvatska tenisačica dobija svoj servis i uzima servis suparnici te smanjuje zaostatak na 3-2. Do kraja seta Fett je Kineskinji uzela još jednom servis, ali to nije bilo dovoljno i na kraju je Wang izjednačila u setovima na 1-1.

Treći set je izjednačen od početka, ni Fett ni Wang ne gube svoja prva dva servisa, no onda najprije Fett uzima servis Kineskinji za vodstvo od 3-2, da bi nakon toga Wang vratila svoj servis i izjednačila na 3-3. Fett poslije toga uzima servis kineskoj tenisačici za 4-3, zatim ne gubi svoj i na kraju hrvatska tenisačica uzima još jednom servis suparnici za konačnu pobjedu.

Hrvatska je tenisačica u meču osvojila više poena na prvom servisu, 65 posto, spasila je četiri od deset break lopti, ali je suparnici osam puta uzimala servis i ukupno je u meču osvojila 91 od 166 poena, dok je Kineskinja osvojila 75.



Ovo je bio prvi međusobni ogled između Fett, 123. tenisačice svijeta, i Wang, 57. na WTA ljestvici. U polufinalu će hrvatska tenisačica igrati protiv kvalifikantice Japanke Miyu Kato, 171. na WTA ljestvici s kojom još nije igrala.

I Fett je nastup na ovom turniru osigurala kroz kvalifikacije, a ovim polufinalom izjednačila je svoj najbolji rezultat karijere iz siječnja ove godine kada je igrala polufinale turnira u Hobartu.