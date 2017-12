GODINU DANA NAKON JUTRA IZ HOROR FILMOVA: Tenisačica kojoj je provalnik izrezao ruku otvorila dušu prisjećajući se strašnih scena

Petra Kvitova, nekoć druga tenisačica svijeta i dvostruka osvjačica Wimbledona, spremna je za nove izazove

Gledajući je na treningu, navodi The Guardian, teško se može steći dojam da su na nju ostavile traga posljedice ozljede za koju su stručnjaci kazali da će je zauvijek odvući iz tenisa, no, premda ne može stisnuti šaku i iako ne osjeća dva prsta lijeve ruke, one kojom je dvaput pokorila konkurenciju na Wimbledonu, Petra Kvitova spremna je za novu sezonu.

Fizički tragovi strahote koju je 27-godišnja Čehinja pretrpjela u jutarnjim satima 20. prosinca prošle godine više su ili manje zacijelili, oni nevidljivi još su tu.

“Bljeskovi koji mi se povremeno javljaju nisu ugodni. Pokušavam to zaboraviti, ali sam svjesna da to u potpunosti nikada neću moći. Ipak, to mi je iskustvo pokazalo koliko mogu naporno raditi i koliki sam borac”, kazuje bivša druga tenisačica svijeta dodajući:



“Počela sam živjeti sa novom rukom, započela sam pokušavati ju voljeti. To je moja ruka i sretna sam time da imam sve prste.”

A o čemu Kvitova govori, možete se podsjetiti ovdje. Uz upozorenje da je fotografija njene nožem unakaže ruke uistinu mučna.