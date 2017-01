GODINA ZAPOČELA KORAKOM UNATRAG: Čilić nazadovao, Ćorić ispao iz Topa 50

Marin Čilić je na novoj pojedinačnoj ATP listi najboljih tenisača svijeta pao sa šestog na sedmo mjesto, a Borna Ćorić je lošiji za devet pozicija i više nije u Top 50, dok je na vrhu i dalje ostao Britanac Andy Murray.

Čilić je ispadanjem u prvom kolu ATP turnira u Chennaiju izgubio 45 bodova, što je uzrokovalo pad na ljestvici na kojoj se sada nalazi iza Francuza Gaela Monfilsa s 20 bodova zaostatka. Borna Ćorić je porazom u 1. kolu ostao bez 150 bodova za prošlogodišnje finale u Chennaiju pa je sa 48. pao na 57. mjesto. Ivo Karlović se zadržao na 20. mjestu, dok je Ivan Dodig ovoga tjedna na 153. poziciji.

Iako je poražen u finalu Dohe od Novaka Đokovića, Andy Murray je povećao svoju prednost u odnosu na Srbina na 780 bodova, jer u prvom tjednu prošle godine nije igrao pa je svom prijašnjem zbroju bodova dodao još 150, a Đoković je samo obranio 250 bodova zarađenih za prošlogodišnji trijumf u Kataru.

Đoković će imati priliku vratiti se na svjetski tron na Australian Openu, ali da bi to učinio morat će doći najmanje do finala uz uvjet da se Murray ne probije do polufinala ili ponoviti prošlogodišnju pobjedu nad Britancem, budu li se dvojica najboljih tenisača još jednom borila za trofej na prvom Grand Slam turniru u sezoni.



Pojedinačna ATP lista, 9.1.2017.

1. (1) Andy Murray (VB) 12560

2. (2) Novak Đoković (Srb) 11780

3. (3) Miloš Raonić (Kan) 5290

4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5155

5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5010

6. (7) Gael Monfils (Fra) 3625

7. (6) Marin Čilić (Hrv) 3605

8. (8) Dominic Thiem (Aus) 3415

9. (9) Rafael Nadal (Špa) 3195

10. (10) Tomas Berdych (Češ) 3060

…

20. (20) Ivo Karlović (Hrv) 1795

57. (48) Borna Ćorić (Hrv) 795

153. (147) Ivan Dodig (Hrv) 391

222. (215) Franko Škugor (Hrv) 238

…