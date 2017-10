FEDEREROV TRIJUMF U RODNOM GRADU: Švicarski genijalac skinuo Del Potrovu ‘kletvu’ i krenuo u lov na Nadala

Drugi tenisač svijeta Roger Federer u nedjeljnom je finalu ATP turnira u rodnom mu gradu Baselu svladao Argentinca Juana Martina del Potra sa 6-7 (5), 6-4, 6-3 te po osmi put u karijeri slavio pred domaćim navijačima, prekinuvši negativan niz protiv Argentinca koji ga je na istom mjestu pobjeđivao u finalima 2012. i 2013. godine.

Za Švicarca je to sedmi naslov u 2017. godini, a ukupno 95. u karijeri. Do njega je došao preokretom, nakon gubitka prvog seta u kojem je dvaput propustio break prednosti (1-0 i 5-4), a nije uspio zadržati ni vodstvo 3-0 u odlučujućem, 13. gemu. Breakom u desetom gemu drugog seta 36-godišnji Švicarac odveo je meč do odlučujućeg seta u kojem je Del Potro profitirao od Federerovih pogrešaka i napravio break u prvom gemu.

Nadal ima 1460 bodova više

Međutim, Švicarac je odgovorio osvajanjem četiri gema zaredom, a tu prednost je zadržao do kraja te nakon dva sata i 31 minute borbe mogao proslaviti veliku pobjedu.



Del Potro je bio u lovu na 21. naslov u karijeri, a treći u Baselu, no po deveti put se morao zadovoljiti utješnim trofejem i novčanom nagradom od 194.070 eura. Federer je zaradio 395.850 eura i 500 bodova koji mu mogu pomoći u lovu na Rafaela Nadala i njegovo prvo mjesto na ATP ljestvici.

Uoči posljednja dva turnira na kojima se maksimalno može osvojiti 2500 bodova, Španjolac ulazi s 1460 bodova više od Švicarca.