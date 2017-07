EVO ZAŠTO JE ŠOKIRAO ORGANIZATORE: Borna Ćorić objasnio razloge odustajanja od umaškog turnira

Hrvatski tenisač Borna Ćorić odustao je od nastupa na ATP turniru u Umagu zbog problemima s vratnom kralježnicom. Ćorić je u utorak trebao igrati dvoboj prvog kola protiv Argentinca Carlosa Berlocqa no odustao je od nastupa.

Mladi hrvatski tenisač se već tjednima bori s ozljedom vratne kralježnice, odnosno ukočenim vratom koji ga je ometao i u Wimbledonu. Ćorić se do posljednjeg trenutka nadao da će moći nastupiti na svom najdražem turniru, no ipak je morao otkazati.

“Jako mi je žao što ne mogu igrati, ovo mi je omiljeni tjedan u cijeloj godini jer bih igrao pred domaćom publikom. Planirao sam ovdje napraviti dobar rezultat i uzeti dosta bodova, ali jednostavno nemam izbora, bolovi su preveliki”, objasnio je Borna razloge povlačenja s turnira.

Ćorić je otkrio kako su prvi problemi nastali su još prije tri tjedna, na treninzima uoči Wimbledona.

“Uzeo sam lijekove i uz tretmane masera odigrao sam taj jedan meč u Londonu, poslije toga sam imao četiri dana odmora i osjećao sam da su bolovi skoro nestali. Međutim, opet su se javili prošlog tjedna, nisam mogao micati vratom. Ovdje u Umagu sam odradio trening u ponedjeljak, no i dalje nije bilo dobro. Medicina nije moje područje, ali po ovome što sam pričao s doktorima to je problem koji ima 70-80 posto tenisača. Riječ je o upali zbog koje dolazi do stiskanja mišića, ali s dva tjedna fizikalne terapije sve bi trebalo biti OK.”

Osim u pojedinačnoj konkurenciji, Borna je morao odustati i od nastupa u paru.

“Malo sam zeznuo time Ninu Serdarušića, imali smo pozivnicu, mogli smo vjerujem napraviti dobar rezultat, ali što je tu je. Vjerujem da ćemo sve nadoknaditi sljedeće godine u Umagu”, zaključio Ćorić.

Osim Umaga, gdje ga je u glavnom ždrijebu zamijenio Rus Andrej Rubljev, Borna će morati propustiti i veliki turnir u Hamburgu, no trebao bi biti spreman za američku seriju turnira na tvrdoj podlozi koja uskoro počinje.