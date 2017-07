EVO RJEŠENJA ČOVJEKA S ISKUSTVOM: Samo na ovaj način prestat će glumljenje na terenima

Umirovljeni fizioterapeut Bill Norris, bivši šef medicinske službe na ATP Touru koji je 35 godina pomagao tenisačica na terenu, od Kena Rosewalla i Arthura Ashea do Rogera Federera i Rafaela Nadala, kazao je kako bi one igrače koji glume ozljede trebalo javno posramiti.

“Postoji samo jedan način da se stane na kraj takvim igračima, a to je javno poniženje. Kada bi mene netko pozvao na teren, a ja ustanovim kako samo želi kupiti vrijeme, tada bih glasno rekao, tako da me čuju i sudac i gledatelji: ‘Zvao si me zbog ovoga? To je nepošteno od tebe i to prema tvom protivniku”, kazao je Norris komentirajući nesportsko ponašanje australskog igrača Bernarda Tomića koji je 1. kolu Wimbledona tražio medicinsku pomoć iako nije bio ozlijeđen.

Tomić je zbog svog ponašanja kažnjen sa 15,000 dolara.