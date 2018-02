DVOSTRUKI OSVAJAČ AUSTRALIAN OPENA PRVI PUT NA POLJUDU: Splićanin Mate Pavić ispunio želju i postao član Hajduka

Predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Kos danas je na Poljudu upriličio svečano primanje za splitskog tenisača Matu Pavića, koji je proteklog vikenda na Australian openu osvojio dva Grand slama. 🎾🏆👏👏👏 ➡️ Mate je danas i službeno postao član Hajduka. ❤️💙 #samohajduk #australianopen #tennischampion #poljud #budiclan

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk) on Feb 1, 2018 at 6:41am PST