DONNA VEKIĆ KROZ SUZE DO BORBE ZA NASLOV: Pogledajte kako je hrvatska tenisačica plakala usred meča, pa pokazala snagu plasmanom u finale

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u finale WTA turnira u Nottinghamu. Ona je nakon dva sata i 48 minuta velike borbe u polufinalu svladala Čehinju Lucie Šafarovu sa 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4).

Vekić, koja će za 11 dana napuniti 21 godinu, u svom će petom WTA finalu igrati protiv prve nositeljice, Britanke Johanne Konte koja je u prvom polufinalu svladala Slovakinju Magdalenu Rybarikovu sa 6-2, 7-5.

U dosadašnja četiri finala Vekić je ostvarila jednu pobjedu, u Kuala Lumpuru u travnju 2014., dok je gubila finala u Taškentu u rujnu 2012. i rujnu 2015., te u Birminghamu u lipnju 2013.

Meč pun preokreta

Susret Vekić i Šafarove bio je pun preokreta, mlada Osječanka je u četvrtom gemu prvog seta propustila tri vezane “break-lopte” da bi odmah u sljedećoj igri spasila “break-loptu” Čehinje u gemu u kojemu je napravila dvije dvostruke servis pogreške. Kod 3-3 Vekić je izgubila servis, no vratila se u igru “breakom” za 5-5 odigravši sjajnu forhend paralelu. Kod svog vodstva od 6-5 stigla je i do set-lopte, no tada je promašila retern, pa je o pobjednici prvog seta odlučivao “tie-break”. U odlučujućoj igri Vekić je povela sa 4-1, Šafarova se vratila na 4-4, samo da bi naša igračica osvojila sljedeća dva poena i zatim odličnim servisom zaključila taj dio meča u svoju korist.

Drugi set nije donio toliko uzbuđenja, jedini “break” Šafarova je ostvarila za vodstvo od 3-1. No, kod vodstva Čehinje od 4-1 Vekić je uspjela spasiti 0-40 i tako nije dopustila suparnici da prelagano stigne do izjednačenja u meču, a taj je gem imao za posljedicu i pojačanu borbenost Vekić u trećem setu.

Kontroverzna situacija

Kontroverzna situacija dogodila se u šestoj igri odlučujuće dionice meča, tada je na “break-loptu” Vekić Šafarova udarila jednu lopticu koja je odsjela vrlo blizu osnovne linije, linijska sutkinja viknula je aut, Vekić je poskočila od sreće jer je pomislila da je ostvarila “break”, no glavna je sutkinja promijenila odluku, lopticu proglasila dobrom i odredila da se poen mora ponoviti na veliko negodovanje Vekić koja je plačući rekla sutkinji:

“Kako možete napraviti takvu pogrešku na ‘break-loptu?”.

Taj je gem na kraju pripao Čehinji, no Vekić se nije “raspala” već je nastavila davati sve od sebe što je donijelo rezultata u osmoj igri.

Šafarova je stigla do 40-0 na svoj servis, no uslijedio je niz od čak pet poena zaredom u korist Vekić koja je tako ostvarila “break”, povela sa 5-3 i imala servis za meč. Ipak, tada nije uspjela zaključiti dvoboj, pa se ušlo u još jedan “tie-break”. Vekić se u odlučujućim trenucima pokazala čvršćom igračicom, te je osvojila posljednja četiri poena u meču. Posebno je impresivan bio onaj kojim je stigla do vodstva od 5-4 kada je nevjerojatnim bekhendom uspjela proći Šafarovu koja je izašla na mrežu. U posljednja dva poena Čehinja je poslala dva forhenda u aut i Vekić je mogla proslaviti veliku pobjedu.

Koliko je Vekić beskompromisno igrala na svom servisu pokazuje i podatak kako je opalila 16 asova uz 10 dvostrukih servis pogrešaka.