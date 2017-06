ĐOKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Čovjek sam, radim i ja pogreške, ali neću podleći pritisku oko mesa’

U trenucima dok u Parizu traži put prema obrani naslova na Roland Garrosu, drugi tenisač svijeta Novak Đoković dao je zanimljiv intervju Večernjim novostima u kojem je govorio o privatnom životu, kritikama, prehrani, novom treneru…

Đoković je nakon višegodišnje dominacije krajem prošle godine upao u krizu. Rezultiralo je to padom na drugo mjesto svjetske ljestvice i rastankom s dugogodišnjim trenerom Marianom Vajdom. Dakako, lošiji rezultati donose sa sobom i brojne kritike, od medija preko stručnjaka do navijača.

‘Imam svoje razloge, što etičke, što zdravstvene’

“Naslušao sam se toga. Sagledavam to iz šire perspektive. Normalno je da, kada lošije krene, po rezultatima koji u posljednje vrijeme nisu kao u proteklih sedam-osam godina, ljudi počnu tražiti krivce oko mene i određene stvari koje ne funkcioniraju. Poštujem svačije mišljenje i pravo da se izrazi, da kaže što misli. Na kraju se sve svodi na to kako ja to doživljavam. A moja perspektiva i energija su usmerene na mene, na moju evoluciju, rad na terenu i izvan njega, kako bih uspostavio opet pobednički niz. Normalno je da postoje ljudi koji imaju više simpatija i oni koji ih imaju manje. Čovjek sam, i ja radim pogreške u životu i učim na tim pogreškama”, istaknuo je Đoković.



Dio srpske javnosti smatra da su Đokovićevi rezultati i igra počeli padati zbog njegova specifičnog načina prehrane u kojem nema mjesta za meso.

“Ishrana mi je uglavnom bazirana na biljnoj osnovi, s tim što jedem ribu i jaja kao izvore proteina. Neću ulaziti u detalje, ali u biljnoj hrani ima dosta izvora proteina iako mnogi znaju samo za meso koje je u našoj kulturi nezaobilazna namirnica. U kolovozu 2015. godine sam odlučio da neću jesti meso. Imam svoje razloge, što etičke, što zdravstvene. Ne želim se uopće vraćati na meso niti ću podleći tom pritisku.”

‘Sokol mi je omiljena ptica’

Đoković je nedavno iznenadio izborom legendarnog Andrea Agassija za novog trenera, ali Amerikanac neće biti jedini novi trener u njegovom stožeru.

“Agassi je prioritet, šef stručnog stožera, mentor i glavni trener, i on mora amenovati dogovor. To mora biti netko tko se uklapa u našu viziju tenisa i života. Andre i ja imamo dosta sličnosti u načinu na koji gledamo tehnički i taktički aspekt tenisa i život oko tenisa. Po mogućnosti, trebao bi to biti netko tko je već kao igrač imao iskustva na vrhunskoj razini. Volio bih da to bude netko mlađi jer mi više odgovara i inspirira me da imam dinamičnu i pokretačku energiju. Trenutno smo u potrazi. Nadam se da ću u idealnom scenariju na Wimbledonu već imati nekoga.”

Otkrio je Đoković i kako sokoli na njegovoj torbi imaju veze s njegovim crnogorskim porijeklom.

“Sokol mi je omiljena ptica. Pokojni đed me je zvao ‘sokole’. Ima u njemu dosta značenja i simbolike, uz to što je to, zaista, fascinantna ptica. Nikada ne vreba bolesnu životinju. Napada ogromnom brzinom. Smatram da na neki način i ja to radim kad napadam lopticu. Sokoli označavaju Grand Slamove, žuti ‘smajliji’ simboliziraju osvojene Masterse, a plavi završni turnir”, pojasnio je 30-godišnji Srbin.