DEL POTRO SREDIO ŠVICARSKOG GENIJALCA: Ništa od novog klasika između Federera i Nadala

Ništa od velikog okršaja između Rogera Federera i Rafaela Nadala na US Openu. U četvrtfinalu je 24. nositelj Juan Martin del Potro iznenadio švicarskog genijalca i pobijedio sa 7-5, 3-6, 7-6(8) 6-4.

Pobjednik US Opena iz 2009. imao je posljednjih godina puno problema s ozljedama, a u ovogodišnjoj je osmini finala bio na rubu poraza protiv Dominica Thiema, ali se izvukao nakon zaostatka 0-2 u setovima. U četvrtfinalu je 28-godišnji Del Potro došao do šeste pobjede protiv Federera u njihovom 22. međusobnom okršaju.

TRENUTAK ODUŠEVLJENJA NADALA: Španjolski teniski majstor u polufinalu slavnog turnira

Nadal ostaje broj jedan

“Odigrao sam svoj najbolji meč na turniru. Servirao sam dobro i udarao forhende najjače što sam mogao. Bio je ovo sjajan meč i mislim da sam na kraju zasluženo pobijedio. Ovo je moj domaći teren, uvijek sam sretan kad igram ovdje”, rekao je Del Potro kojeg je pratila vojska argentinskih navijača.



Još jednom je tako propao dvoboj između Federera i Nadala na US Openu. Zanimljivo je da su Švicarac i Španjolac odigrali čak 37 međusobnih mečeva, ali nikad na posljednjem Grand Slam turniru godine.

Nadal je svoj posao obavio, u četvrtfinalu je pobijedio Rusa Andreja Rubleva sa 6-1, 6-2, 6-2, ali Federera nije dočekao. Umjesto njega, igrat će protiv Del Potra kojeg je pobijedio u osam od 13 međusobnih dvoboja. Nadalu je ovo 13. nastup na US Openu i šesti put je stigao do polufinala, a do sada je slavio dva puta – 2010. i 2013. godine. Federerovim porazom definitivno će zadržati prvo mjesto na ATP ljestvici.