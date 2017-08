CRNA SERIJA I DALJE TRAJE: Mirjana Lučić-Baroni ne pronalazi način kako zaustaviti gubitnički niz

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni (WTA-31.) ni na turniru u Cincinnatiju nije uspjela prekinuti gubitnički niz koji traje još od početka svibnja i turnira u Rimu, jer je u 1. kolu poražena od Španjolke Carle Suarez Navarro (WTA – 32.) sa 3-6, 5-7.

Bio je to treći Mirjanin dvoboj sa Suarez Navarro i njezin treći poraz. Španjolka je s dva ‘breaka’ lakoćom osvojila prvi set te još dvaput oduzela servis Lučić-Baroni za vodstvo 3-0 u drugom setu. Naša se tenisačica ipak uspjela vratiti do izjednačenja na 4-4. U desetom gemu je spasila jednu meč-loptu, ali to joj nije pošlo za rukom kad je servirala za ‘tie-break’ kojim bi produžila nadu u preokret.

Bio je to šesti uzastopni poraz Mirjane Lučić-Baroni, a peti na početku turnira. Na Roland Garrosu je u 1. kolu poražena od Turkinje Buyukakčay, u Eastbourneu od Rumunjke Niculescu, u 1. kolu Wimbledona je propustila vodstvo 5-0 i meč-loptu u trećem setu protiv Njemice Witthoeft, a prije tjedan dana u Torontu je u prvom setu dvoboja sa Slovakinjom Rybarikovom vodila 5-1 pa izgubila 12 gemova zaredom. Ovo je Mirjanin najduži gubitnički niz još od ljeta 2014. godine, kad je od pobjede u 1. kolu turnira u Strasbourgu do pobjede u 1. kolu kvalifikacija za US Opena izgubila osam mečeva zaredom.

U utorak će u Cinicnnatiju zaigrati preostale dvije hrvatske predstavnice, a obje će u akciji biti od 17 sati po našem vremenu. Ana Konjuh za suparnicu ima Slovakinju Dominiku Cibulkovu, a Donna Vekić će igrati protiv Ruskinje Natalije Vihljanceve.