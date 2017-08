ĆORIĆU POZIVNICA ZA JAKI TURNIR: Je li došlo vrijeme za prekid negativne serije?

Hrvatski tenisač Borna Ćorić igrat će sljedećeg tjedna na ATP turniru u američkom Winston-Salemu gdje je dobio pozivnicu za glavni ždrijeb u kojem je postavljen za 14. nositelja i ima status slobodnog igrača u prvom kolu.

Ćoriću će to biti posljednja provjera i mogućnost za podizanje samopouzdanja pred nastup na US Openu u New Yorku, s obzirom na niz lošijih rezultata u posljednja tri mjeseca u kojima je, od nastupa u četvrtfinalu madridskog Mastersa, na šest turnira ostvario svega dvije pobjede, a četiri puta gubio u prvom kolu.

I ĆORIĆ ISPAO U PRVOM KOLU: Hrvatski as ispustio pružene prilike, Gruzijac Basilašvili opet je bio koban

Dvojac u kvalifikacijama

Ćorićev prvi suparnik u Winston-Salemu, gdje je prije dvije godine bio četvrtfinalist, bit će bolji iz ogleda ljevorukog Amerikanca Donalda Younga i igrača iz kvalifikacija.



U kvalifikacijama će se za mjesto u glavnom ždrijebu boriti dvojica hrvatskih tenisača. Franko Škugor (ATP – 304.) u 1. kolu za suparnika ima Nijemca Dominika Köpfera (ATP – 264.), a Borna Gojo (ATP – 808.) će pokušati iznenaditi Belgijca Rubena Bemelmansa (ATP – 100.).

Prva dvojica nositelja glavnog turnira su dvojica Španjolaca i prošlogodišnjih finalista, Roberto Bautista Agut i branitelj naslova Pablo Carenno Busta.