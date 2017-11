ĆORIĆU I TREĆA POBJEDA NA NEXTGEN TURNIRU: Preokretom pobijedio Hačanova i izborio polufinale

Hrvatski tenisač Borna Ćorić velikim je preokretom stigao do pobjede 3-4 (3), 2-4, 4-2, 4-0, 4-2 protiv Rusa Karena Hačanova.

S maksimalna tri trijumfa u skupini stigao je do polufinala prvog izdanja Next Gen ATP Finala, turnira osmorice najboljih svjetskih tenisača do 22 godine, koji se odigrava u Milanu.

Ćorić će u polufinalu igrati protiv Rusa Andreja Rubljova, ovogodišnjeg osvajača umaškog ATP turnira, koji je pobjedom u pet setova 4-1, 3-4 (8), 4-3 (2), 0-4, 4-3 (3) nad Kanađaninom Denisom Shapovalovom izborio nastup u polufinalu.

Your 2017 #NextGenATP Finals semi-finals are set… Borna Coric v Andrey Rublev

Hyeon Chung v Daniil Medvedev Your favourite for the title? pic.twitter.com/qJQRbkm4YZ — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 9, 2017

Ćorić i Rubljov će se za mjesto u subotnjem finalu boriti u petak od 19 sati, a nakon njih će se u drugom polufinalu sučeliti Korejac Hyeon Chung i Rus Daniil Medvjedev, kojeg je na drugo mjesto u skupini pogurnuo Ćorić preokretom u dvoboju s Hačanovom.

Našem 20-godišnjem Davis Cup reprezentativcu će ovo biti prvi dvoboj protiv Rubljova.