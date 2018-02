ĆORIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA NAJVIŠE ŽALI U SVOJOJ MLADOJ KARIJERI: ‘Bilo je previše tih promjena, ali uvijek krivim samog sebe’

Mladi hrvatski tenisač otvoreno je govorio o problemima u svojoj karijeri i Davis Cup dvoboju protiv Kanade

Borna Ćorić bio je hrvatski junak proteklog vikenda. Trenutačno drugi hrvatski reket i 47. igrač svijeta slavio je u dva pojedinačna meča u dvoboju prvog kola Svjetske skupine Davis cupa protiv Kanade, a posebno je impresivna bila druga pobjeda kada je pobjednički bod donio protiv talentiranog mladog Kanađanina Denisa Shapovalova.

Ćorić je u tom susretu podnio veći teret jer najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije igrao u pojedinačnim susretima, već samo u parovima. To nije predstavljalo preveliki uteg za 21-godišnjeg Zagrepčanina.

HRVATSKA IZBORILA ČETVRTFINALE DAVIS CUPA: Fenomenalni Ćorić pomeo Shapovalova i osigurao ukupnu pobjedu!



“Cijeli susret je bio fantastičan. Bila je dosta dobro atmosfera, dobro smo trenirali i pripremili se. Dečki su odigrali odlične parove, ja sam u singleu osim jednog seta isto bio dobar, mogu reći da je sve bilo gotovo savršeno. Publika je bila fantastična, osjetili su moment kad me treba dići, kad ne treba ništa, kad sam bio malo ‘down’ stvarno su me digli. Gledao sam prošle godine i vidio odličnu atmosferu, ali ipak sam bio iznenađen”, rekao je Ćorić za HRT u emisiji Stadion.

“U Davis Cupu osjećam veći pritisak”

Složio se Borna kako nije isto igrati na Touru pojedinačne mečeve i u Davis Cupu kada igra prije svega za Hrvatsku.

🇭🇷 @borna_coric gives Croatia the lead with a 36 62 63 62 win over 🇨🇦 Vasek #Pospisil!

🇭🇷1⃣🆚0⃣🇨🇦#DavisCup pic.twitter.com/g75YMVsoAk — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2018

“Sigurno je drugačije. Osjećam veći pritisak jer ne igram samo za sebe, igram s dečkima i za cijelu Hrvatsku, puno se više znojim, dobijem grčeve ponekad. No imam već puno susreta, iako sam mlad počeo sam igrati u Davis Cupu sa 17 i pol godina. u subotu sam uzeo dan odmora, da ne gledam parove. Zatvorim se, čitam knjigu, dođem podržati dečke kad je to bitno, kako kad”, dodao je Ćorić i priznao kako shvaća kako da nije na najboljoj razini odigrao proteklu sezone.

RAZOČARANI KANAĐANIN STISNUO RUKU ĆORIĆU I PRIZNAO: ‘Igrao je nevjerojatno, bilo je nemoguće držati korak s njim’

“U jednu ruku je bilo super da sam se probio rano, ali u drugu i nije. Nije bilo realno da sam 33. igrač na svijetu, moj tenis nije bio za to, nego su neki igrači koje sam pobjeđivao bili malo ozlijeđeni, ja samo odigrao dobro na dva turnira, nitko te ne poznaje, nitko ne zna tvoje udarce, kako ti servirati, kako igraš, sve je nekako drugačije… Onda sam zapostavio napredak, previše sam počeo razmišljati o renkingu i mislio da će sve ići samo od sebe, sljedeće godine Top 20, pa sljedeće godine Top 10, pa onda broj jedan. No to tako ne ide, shvatio sam to vrlo brzo, ali onda su došle neke male ozljede, iako to nije izgovor, svi imaju ozljede, uostalom za to sam možda i sam kriv”, smatra Ćorić i zaključuje kako je previše igrao turnira u posljednje dvije godine, kako je izgubio deset prvih kola, te se sada odlučio na drugi put da na svakom turniru može dati 120 posto.

“Bilo je previše tih promjena, stvarno mi je žao”

U svojoj mladoj karijeri, Ćorić je već promijenio pet trenera, no on priznaje kako je samo jednom on dao otkaz.

Yeeess 😬😁Today I won my match against Denis Shapovalov 6-4, 6-4, 6-4.

Quarterfinals here we come🇭🇷🇭🇷🇭🇷 @DavisCup pic.twitter.com/prue0AdSM6 — borna coric (@borna_coric) February 4, 2018

“Bilo je previše tih promjena, stvarno mi je žao da je tako ispalo, jer od pet-šest trenera koje sam promijenio samo jednom sam ja dao otkaz, samo s jednim nisam bio zadovoljan, u drugim slučajevima se nešto drugo događalo. Nažalost prenijelo se da zbog loših rezultata mijenjam trenere, nije, ja uvijek krivim samog sebe, počinjem od sebe kad igram loše, ne od drugih”, rekao je Ćorić za HRT.

Ciljevi u nastavku sezone

“Kod postavljanja novih ciljeva je jasan: “Zadnje tri godine uvijek sam išao na cilj, Top 30 ili Top 20 i niti jedan nisam ispunio, tako da se ove godine želim fokusirati na napredak, da stalno igram bolje i da baš napredujem. To mi je glavni cilj, ostati zdrav mi je isto cilj, zadnje dvije-tri godine nisam bio često sto posto spreman, bile su to neke male ozljede. Onda će samim time doći i dobar renking, Top 20 ili Top 25”, zaključio je Ćorić.