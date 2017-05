ČILIĆA PREPLAVIO OPTIMIZAM: ‘Moram priznati da imam dobar ždrijeb, nadam se odličnom rezultatu’

Marin Čilić projurio je prvim kolom Roland Garrosa protiv Latvijca Ernestsa Gulbisa, bivšeg igrača iz svjetskog topa 10, a danas tek 225. tenisača svijeta, svladavši ga sa 6-3, 6-3, 6-3.

“Ne bih baš rekao da je ovo bio ‘normalan dan u uredu’. Istina, imao sam kontrolu rezultata cijelo vrijeme, no bio sam vrlo oprezan jer je Gulbis takav igrač koji se u svakom trenutku može vratiti u meč i zakomplicirati stvari. Znam da u zadnje vrijeme nije igrao puno, posljednji je nastup imao još na turniru u Estorilu, no on može i bez mečeva odigrati kvalitetno”, komentirao je Čilić koji uživa u, kako sam kaže, “svojoj najboljoj sezoni na zemlji”.

Slijedi meč protiv Kravčuka

“Jako sam zadovoljan sezonom na zemlji. Početak godine nije bio najbolji, no na zemlji se dogodio ‘klik’ i napokon je krenulo. To je odličan temelj za nastavak sezone na travi, no i dalje”, kazao je Čilić koji će u drugom kolu igrati protiv 32-godišnjeg Rusa Konstantina Kravčuka, 129. tenisača svijeta, koji je do svoj prve pobjede u karijeri na Grand slam turnirima stigao u ponedjeljak protiv Argentinca Federica Delbonisa.



Earlier, @cilic_marin faced no break points to beat #Gulbis 6-3 6-3 6-3 who was playing his first main draw event of 2017. pic.twitter.com/08XptmfLmF — Live Tennis (@livetennis) May 29, 2017

“Mislim da smo igrali jednom i to na Futuresu u Zagrebu 2005. kad sam izgubio. Moram priznati da me malo iznenadilo što je pobijedio Delbonisa, to je znak da u tom meču moram biti oprezan. Priprema za meč s Argentincem bila bi sigurno drugačija. Nisam osoba koja voli gledati dalje u ždrijebu, idem korak po korak, no moram priznati da imam dobar ždrijeb. U drugom kolu Kravčuk, a trećem Ferrer ili Young koji nisu u nekoj formi. Imam se pravo nadati odličnom rezultatu u Parizu”, za kraj će Čilić.