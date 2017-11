ČILIĆ ZADOVOLJAN SEZONOM, ALI: ‘Moram raspraviti s ekipom ovaj pad forme, mogao sam doći do treće pozicije’

“Moram s ekipom raspraviti zbog čega je došlo do blagog pada forme, pogotovo u ovom ključnom dijelu sezone, gdje sam mogao osvojiti veliki broj bodova i gdje sam čak mogao doći do treće pozicije i završiti sezonu na toj poziciji”, izjavio je Marin Čilić nakon što je završio svoj treći nastup na londonskom ATP Finalu s tri tijesna poraza.

Nakon što je u dobitnoj poziciji ispustio pobjede nad Alexanderom Zverevom i Amerikancem Jackom Sockom, u posljednjem ovogodišnjem londonskom nastupu poražen je u tri seta (7-6, 4-6, 1-6) i od Švicarca Rogera Federera, nakon što je dva seta vodio vrlo ravnopravnu borbu. Unatoč porazu, najbolji hrvatski tenisač nije bio razočaran.

‘Na kraju sam izgubio koncentraciju’

“Veoma pozitivan meč za mene. Nažalost, izgubio sam, ali ušao sam u meč sa saznanjem da ću se maksimalno boriti i dati koliko mogu. Definitivno nije bilo lako nakon dva poraza i znajući da ne mogu ići dalje iz grupe, ali bio sam maksimalno koncentriran i odigrao sam prva dva seta na odličnoj razini. Bio sam u puno većoj prednosti, vodstvo prvog seta i ‘break-lopta’ u drugom, osjećao sam i da Federer nije igrao najbolje i da je bio dosta frustriran na terenu. Uspio sam naći pravi način igre, ali, nažalost, krajem drugog seta i početkom trećeg on je uspio malo podići razinu igre, ja sam lagano izgubio koncentraciju i na kraju je završilo kako je završilo”, izjavio je Čilić.

Federer vira, bate Marin Cilic e termina 1ª fase do ATP Finals com 100% – https://t.co/p4UONwSkB4 pic.twitter.com/a2rqHzgTK7 — Jornal Cruzeiro (@jornalcruzeiro) November 16, 2017

Samo jedna pobjeda u devet nastupa

Ovo je bio Marinov treći nastup u Londonu, a iz devet mečeva odigranih na ATP Finalu ima samo jednu pobjedu. Ovogodišnjih 0-3 ipak je i kod njega ostavilo malo gorčine.

“Definitivno blago razočaranje, za kraj sezone blagi pad forme. Moram s ekipom raspraviti zbog čega je došlo do blagog pada forme, pogotovo u ovom ključnom dijelu sezone, gdje sam mogao osvojiti veliki broj bodova i gdje sam čak mogao doći do treće pozicije i završiti sezonu na toj poziciji”, izjavio je Čilić, ali onda ponovno pronašao i nešto pozitivno:

“S igrom sam tijekom sezone bio odličan. Zadnjih par mečeva, gdje sam izgubio s velikim vodstvom, može mi možda doprinijeti da se bolje pripremim za novu sezonu.”

‘Napredovao sam s igrom’

Kad podvuče crtu pod 2017. godinu, kod Čilića prevladava osjećaj zadovoljstva.

“Jedan od ciljeva je bio da pokušam završiti među pet. To, nažalost, nisam uspio. Malo me dijelilo od toga. Došao sam do broja četiri prije nekoliko tjedana, što je još jedan veliki uspjeh. Za narednu sezonu pokušat ću ići još jednu stepenicu više, bilo bi fenomenalno. U svakom slučaju, mislim da sam napredovao s igrom i vjerujem da mogu biti još puno bolji, još konstantniji. Vjerujem da ću uz to biti u poziciji za osvajanje velikih turnira.”

ATP Finals: Roger Federer beats Marin Cilic to end group stage unbeaten https://t.co/qwNO4XnWNS pic.twitter.com/yNCi4sryL2 — Errie | Fulvian (@Handsome1105) November 16, 2017

Promjene u pripremi turnira

Kako bi bio još bolji u 2018. godini, Marin je najavio određene promjene u načinu na koji će se pripremati za novu sezonu.

“Tijekom sezone smo napravili neke promjene u mojoj igri, u pripremama koje smo imali za turnire. To ćemo pokušati iskoristiti za pripremni period. Prvi dio ću raditi malo više na fitnesu, pokušati podići tu razinu, biti jači, brži i čvršći na terenu. Od teniskog dijela, pokušat ću raditi jako puno na servisu i na cjelokupnoj igri. Vjerujem da je napredak moguć i da nije teško dosegnuti ga”, zaključio je najbolji hrvatski tenisač, koji će 2017. godinu najvjerojatnije završiti kao šesti na ATP ljestvici, a u najlošijem raspletu za njega, londonskim trijumfom Belgijca Goffina ili Amerikanca Socka, mogao bi pasti na sedmo mjesto.