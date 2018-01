ČILIĆ PRESRETAN NAKON POBJEDE, ALI I PUN RAZUMIJEVANJA: ‘Šteta je što je Rafa ovako morao završiti meč, znam kako je igrati ozlijeđen’

“Vidio sam da se muči s mojim servisima i baš sam forsirao servis u suprotan kut, to mi je išlo baš dobro”, rekao je Marin

FANTASTIČNI ČILIĆ UŠAO U POLUFINALE AUSTRALIAN OPENA! Prvi reket svijeta Nadal predao mu meč u petom setu nakon velike borbe

VIDEO, ŠPANJOLAC ŠEPAJUĆI ZAVRŠIO MEČ: Nadal zagrlio Čilića, a zatim bijesno izgubio kontrolu

Marin Čilić je u polufinalu Australian Opena! Rafael Nadal predao mu je meč u petom setu zbog ozljede kuka:



“Nevjerojatna predstava obojice. Presretan sam zbog ovog rezultat. Stvarno je šteta što je Rafa morao ovako završiti meč. Uvijek se bori do kraja, pravi je ratnik i baš je gadno što je morao predati. Vidio sam da se muči, to me podsjetilo na Wimbledon kad sam ja morao predati. Pokušao sam ne misliti na to i biti koncentriran”, rekao je Čilić nakon meča i podsjetio na svoju ozljedu u finalu Wimbledona prošle godine.

‘Edmund ima sjajan servis i forehand’

Nadal je stajao vrlo daleko od osnovne linije čekajući Marinove servise:

“Primijetio sam to, a moji su servisi bili sve bolji kako je meč odmicao i stalno sam podizao svoju razinu igre. Vidio sam da se muči s mojim servisima i baš sam forsirao servis u suprotan kut, to mi je išlo baš dobro. Imao sam nekoliko prilika u trećem setu, ali napravio sam nekoliko pogrešaka, a on je uvijek pronašao način da se spasi. Nisam dopustio da me gubitak tog seta uznemiri, želio sam popraviti svoju igru”, rekao je Čilić nakon meča.

“Igrali smo jedanput, ima nevjerojatan niz. Svaka mu čast što je ušao u polufinale. Moram misliti na svoju igru, Kyle ima sjajan servis i forehand”, rekao je Marin o protivniku kojeg je dobio 2017. godine u Šangaju.