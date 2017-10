ČILIĆ POTPUNO NEMOĆAN PROTIV DEL POTRA: Argentinac i sedmi put zaredom sredio Marina

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u finale ATP turnira u Baselu, bolji od branitelja naslova je u polufinalu bio Argentinac Juan Martin Del Potro sa 6-4, 6-4 nakon sat i 36 minuta igre.

Bio je ovo 12. međusobni susret Čilića i Del Potra i deseta pobjeda Argentinca, od toga sedma zaredom. Čilić je posljednji put pobijedio Del Potra prije više od šest godina, u Montrealu 2011. godine.

Rani gubitak servisa

U oba subotnja seta dogodio se sličan scenarij, Čilić je rano izgubio servis, zatim je uspio vratiti zaostatak, ali onda još jednom pokleknuti na svom početnom udarcu.

Prvi puta Čilić je izgubio servis u trećoj igri susreta i to zbog četiri velike pogreške, napravio je dvije dvostruke servis pogreške na što su se vezale i dvije pogreške iz igre. Ipak, u sljedećoj je igri vratio “break”, no kod rezultata 4-4 odigrao je još jedan loš gem na svom početnom udarcu što je Del Potru bilo dovoljno za osvajanje prve dionice.



U drugi set Čilić je krenuo gubitkom servisa bez osvojenog poena, a Del Potro je bio vrlo blizu tomu da napravi dva “breaka” prednosti. No, Čilić je i kod zaostatka 0-2 i kod 1-3 uspio spasiti 15-40 i još jednu prednost Del Potra. Nakon što je izvukao tih šest “break-lopti” Čilić je s nekoliko sjajnih reterna nakon kojih je uspijevao i završiti winnerima poene u kojima je stekao inicijativu stigao do “breaka” za 3-3.

Ništa od preokreta

Nažalost, to nije bio nagovještaj preokreta jer je već u sljedećoj igri naš najbolji igrač odigrao vrlo slabo na svom početnom udarcu. Nakon što je stigao do 30-15 Čilić je promašio lagani volej, pa je uslijedila dvostruka servis pogreška i promašeni bekhend u izmjeni na “break-loptu”. Kada je Del Potro servirao za meč, Čilić je stigao do “break-lopte”, no Argentinac je tada pogodio odličan prvi servis i otklonio opasnost.

U finalu će Del Potro igrati protiv boljeg iz ogleda Švicarca Rogera Federera i Belgijanca Davida Goffina.