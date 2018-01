ČILIĆ OD PONEDJELJKA TREĆI NA SVIJETU: Senzacionalni Marin bi mogao biti i broj jedan ako nastavi ovako maestralno igrati

Bez obzira na ishod finala, Marin će od ponedjeljka biti treći tenisač svijeta, što mu je najbolji renking karijere.

Najbolji hrvatski tenisač ima razloga za veselje. Marin Čilić je u četvrtak izborio svoje treće finale Grand Slama u karijeri. Nakon US Opena 2014. godine, Wimbledona 2016., u nedjelju će mARIN igrati finale Australian Opena. Bez obzira na ishod finala, Marin će od ponedjeljka biti treći tenisač svijeta, što mu je najbolji renking karijere.

Ispred njega će biti samo dva tenisača, i to kakva. Najveća moguća u današnjem tenisu. Roger Federer i Rafael Nadal. Prije Australian Opena Čilić je bio šesti na svijetu, a najbolji ranking dosad mu je bio četvrto mjesto u listopadu prošle godine. Sad je preskočio Zvereva, Dimitrova i Thiema. Sve vrsne tenisače koji ove sezone igraju zaista dobro.





Vrijedi spomenuti i jednu stvar. Naime, Čilić zasad ima omjer 1-1 u finalima Grand Slam turnira. Na US Openu je 2014. godine u finalu pobijedio neugodnog Japanca Nishikorija i osvojio svoj prvi i posljednji Grand Slam naslov, a prošle je godine u finalu Wimbledona izgubio od velikog Rogera Federera. I to nakon što su ga za vrijeme čitavog meča mučili žuljevi na nozi.

Ako ovako nastavi, Marin bi uskoro mogao biti i najbolji tenisač na svijetu. No, na to ćemo ipak morati pričekati. No, dobra je vijest ta što Marin i njegov tim za sad ostvaruju sve što su i isplanirali za ovu sezonu. A to je biti među vodećim tenisačima svijeta, u samom vrhu ljestvice…

Čilić protiv Chunga vodi 3-0 u međusobnim susretima. Zadnji put ga je pobijedio 2016. godine u Brisbaneu. Od Federera gubi u međusobnim omjerima 8-1, jedini ga je put dobio u četvrtfinalu US Opena 2014. godine.