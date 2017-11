ČILIĆ IZBORIO MJESTO U ČETVRTFINALU PARIŠKOG MASTERSA: Za polufinale protiv igrača od kojeg nikad nije izgubio

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić postao je posljednjim četvrtfinalistom ATP turnira Masters 1000 serije u Parizu, gdje je u prvom satu petka sa 7-6(4), 6-2 svladao Španjolca Roberta Bautistu Aguta (ATP – 23.) te će za mjesto u polufinalu igrati protiv posljednjeg preostalog domaćeg predstavnika u turniru 35-godišnjeg Juliena Benneteaua (ATP – 83.).

Čiliću je za četvrtu pobjedu u petom dvoboju protiv 29-godišnjeg Bautiste Aguta trebao točno 100 minuta.

Prvi set je trajao 65 minuta i tek je u ‘tie-breaku’ pala odluka o tome tko će ga osvojiti, iako su obojica tenisača napravila po dva ‘breaka’. Prvi je do prednosti stigao Španjolac oduzevši Čiliću servis za vodstvo 3-2. No, Marin je odgovorio sa dva uzastopna ‘breaka’ i tri osvojena gema u nizu za vodstvo 5-3 i servisa za set. Ipak, Bautista Agut je spriječio Čilića da dođe do set-lopte i novim ‘breakom’ produžio set.

Scenarij ‘tie-breaka’ bio je sličan raspletu seta, iako je hrvatski tenisač prvi došao do prednosti (2-0) pa izgubio sljedeća dva poena. No, novim nizom od tri poena Marin je stigao do vodstva 5-2 uz dva servisa. Španjolac je oba ta poena osvojio, ali je njegov pozitivan niz kratko trajao. Jednim promašajem u razmjeni te dvostrukom pogreškom na prvu Čilićevu set-loptu, Bautista Agut je našem tenisaču pomogao da dođe do kapitalne prednosti.

‘Breakom’ na početku drugog seta Čilić je utabao put prema pobjedi i prolazu u četvrtfinale. Naš je tenisač za uvjerljiviji dojam još jednom oduzeo servis Španjolcu za vodstvo 5-2 te u osmom gemu, kad je servirao za pobjedu, izvukao 0-40 i još jednu prednost Bautiste Aguta. Kad je nakon jednog sata i 40 minuta došao do prve meč-lopte, Čilić ju je i pretvorio u pobjedu.

Marin vremena za odmor nema, jer ga za manje od tijekom dana čeka dvoboj protiv Francuza Juliena Benneteaua za drugo uzastopno polufinale na posljednjem turniru Masters 1000 serije u sezoni u kojem mu pobjeda donosi povratak na 4. mjesto pojedinačne ATP ljestvice. Bit će to Marinov četvrti dvoboj protiv 35-godišnjeg Francuza od kojeg je bio bolji u sva tri prethodna dvoboja. No, posljednji put su se sastali još 2009. godine na turniru u Pekingu. Benneteau je za proboj u četvrtfinale pobijedio Belgijca Davida Goffina, koji je unatoč tom porazu osigurao mjesto na završnom turniru sezone osmorice najboljih tenisača svijeta, ATP Finalu u Londonu.

Dvoboj Čilića i Benneteaua na programu je u petak, ne prije 19.30 sati.

U preostalim četvrtfinalnim dvobojima sastaju se Nadal – Krajinović, Del Potro – Isner i Verdasco – Sock. Argentinac Juan Martin del Potro bi pobjedom nad Johnom Isnerom postao posljednjim sudionikom londonskog ATP Finala.

Win & he's in. Del Potro aims to clinch #NittoATPFinals spot Friday, plays fellow hopeful Isner at #RolexPMasters

➡️ https://t.co/S4WkK33eDU pic.twitter.com/78OXomifJC — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 3, 2017

ATP Pariz – 3. kolo

Rafael Nadal (Špa/1) – Pablo Cuevas (Uru) 6-3, 6-7 (5), 6-3

Filip Krajinović (Srb) – Nicolas Mahut (Fra) 6-2, 3-6, 6-1

Juan Martín del Potro (Arg/13) – Robin Haase (Niz) 7-5, 6-4

John Isner (SAD/9) – Grigor Dimitrov (Bug/6) 7-6 (10), 5-7, 7-6 (3)

Julien Benneteau (Fra) – David Goffin (Bel/7) 6-3, 6-3

MARIN ČILIĆ (HRV/3) – Roberto Bautista Agut (Špa/14) 7-6 (4), 6-2

Fernando Verdasco (Špa) – Dominic Thiem (Aut/5) 6-4, 6-4

Jack Sock (SAD/16) – Lucas Pouille (Fra/17) 7-6 (6), 6-3