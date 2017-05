BORNA ĆORIĆ JASAN: ‘Dok se stvari ne riješe, ja ne mogu igrati za reprezentaciju, iako bih volio’

Jedan od najboljih tenisača svijeta nadolazeće generacije 20-godišnjaka, Zagrepčanin Borna Ćorić, u utorak je u svom gradu započeo s pripremama za nadolazeći, drugi Grand Slam turnir sezone na pariškoj crvenoj zemlji u Roland Garrosu te na konferenciji za medije najavio svoj mogući povratak u hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, ako u razgovorima s predsjednikom HTS-a Franjom Lukovićem i izbornikom Željkom Krajanom riješi postojeće nesuglasice.

Ćorić je na terenim HTK Zagreb ponovno uzeo reket u ruke nakon nekoliko dana odmora u kojima su se Borni slegli dojmovi o nedavno završenom turniru u Madridu, gdje je po drugi put u karijeri stigao do četvrtfinala na turnirima Masters 1000 serije, a po prvi put upisao pobjedu nad najboljim tenisačem svijeta, kad je uspio svladati Britanca Andyja Murrayja, što je označio većim postignućem nego osvajanje prvog ATP naslova prije mjesec dana u marokanskom Marrakechu.

Pobijedio prvog igrača svijeta

“Zato što je naslov na ATP 250 osvojilo dosta igrača, a ne znam koliko se njih može pohvaliti, pogotovo s mojim renkingom, da je pobijedilo prvog igrača na svijetu. Bio je i veći događaj, stvarno velik meč i još više mi je sjelo, što bi se reklo”, argumentirao je Ćorić svoju tezu o pobjedi nad Murrayjem kao većem rezultatu od osvajanja naslova u Maroku, iako je i u tom madridskom dvoboju bilo jasno da aktualni “broj 1” nije bio u optimalnom izdanju.

“Mislim da nije odigrao svoj najbolji meč, ali je igrao dobro, za razliku od Dubaija prošle godine, gdje je igrao ekstremno loše, jer ja nisam ništa napravio. Odigrao sam jako dobar meč, prisilo ga da griješi, izludio sam ga svojom igrom. Mislim da ne voli moju igru, da mu ne pašem”, rekao je Borna o madridskom dvoboju sa Škotom, do kojeg je stigao nakon niza od tri poraza u prvim kolima i kao “sretni gubitnik” iz kvalifikacija, u kojima ga je svladao Mihail Kukuškin.

‘Mislim da stvarno igram dobro’

“Izgubio sam od Kukuškina u Madridu, ali mislim da stvarno igram dobro. Mislim da ni u Istanbulu nisam igrao loše, imao sam možda malo peh. Izgubio sam tri prva kola, ali ne mogu reći da sam igrao loše. Od Marakkecha, odnosno već od Miamija, digao sam razinu, iako do Madrida nisam bio skroz zadovoljan rezultatima, pogotovo na zadnja dva-tri turnira. Opet, osjećao sam da će se negdje otvoriti, jer mislim da mi je igra bila, više-manje, na mjestu.”

Od igrača koji je u juniorskoj dobi i u svojim prvim profesionalnim godinama najbolje rezultate ostvario na betonu, Ćorić s prometnuo u – zemljaša.

“Uvijek sam bio bolji na betonu, ali zadnje dvije sezone bolje se snalazim na zemlji, osim možda protiv pravih zemljaša kao što je Thiem, ili Rafa (Nadal), i još dvojice-trojice protiv kojih mi je stvarno jako teško igrati. Da moram birati gdje bih igrao devet mjeseci godišnje, u ovom trenutku bih izabrao zemlju.”

‘Koljeno je odlično’

Ozljeda koljena, zbog koje je morao propustiti završnicu prošle sezone, a posredno uzrokovala i njegov sukob s izbornikom Davis Cup reprezentacije Željkom Krajanom, stvar je tamne prošlosti.

“Koljeno je odlično. Moram se zahvaliti dr. Boriću i Sv. Katarini. Bili su uz mene, svaki dan sam bi na nekom tretmanu, dr. Borića sam znao zvati i u dva ujutro kad bih se brinuo zašto mi je koljeno natečeno. Isto tako, da nije bilo doktora koji me operirao, a koji me zamolio da ne otkrijem njegovo ime, vjerojatno sad ne bi sjedili ovdje”, otkrio je Borna koliko je ozbiljan bio problem.

Koljeno je zacijelilo, ali ‘ožiljci’ od događaja sa zagrebačkog finala Davis Cupa još su ostali. No, i tu se nazire pomak koji bi mogao dovesti do Ćorićevog povratka u reprezentaciju.

“Uskoro bih, ja se nadam, trebao razgovarati i s predsjednikom i s izbornikom. Imamo još par nesuglasica koje moramo riješiti i dok su one tu ja ne mogu igrati. Mislim da stvar ide u pozitivnom smjeru i stvarno se nadam da će završiti pozitivno. Igrao sam tri godine za reprezentaciju i stvarno se nadam da će završiti pozitivno, jer ja bih stvarno volio igrati”, rekao je Ćorić, ali nije želio govoriti o pozadini događanja tijekom finalnog dvoboja u Areni, kad ga je Željko Krajan izostavio iz nominirane četvrorice igrača i umjesto njega u posljednji tren ubacio Franka Škugora. Njegovo ponašanje tijekom finala naišlo je na brojne javne kritike, ali Borna misli da to nije zaslužio.

‘Ljudi koji preko medija dobivaju informacije ne znaju kako se sve odvijalo’

“Mislim da ne, koliko god… Opet će zvučati da sam bahat, prepotentan, da stavljam sebe na prvo mjesto, a ne reprezentaciju. Razumijem da to tako zvuči. Nažalost, ljudi koji preko medija dobivaju informacije ne znaju kako se sve odvijalo i koje su, zapravo, stvari mene zasmetale. Dok se stvari ne riješe, ja ne mogu igrati, jer nisam takav čovjek i ne mogu preko tih stvari prijeći. Svjestan sam da to zvuči prepotentno i bahato, ali oni koji me poznaju znaju da ja to nisam. Držim do svoje riječi, do principa, držim do prijateljstva jako puno”, rekao je Ćorić pa nastavio:

“Bilo je još par problema. Zato sad imamo razgovore s predsjednikom Saveza i sa Krajanom. Imao sam osobno problem s njim. Mi smo bili prijatelji, tako da su me te neke stvari zasmetale. No, neću s tim sada izlaziti, jer je prekasno. Ako je trebalo izlaziti s tim, onda je to trebalo biti tada. Moramo to riješiti, ako hoćemo dalje surađivati, da ja igram za reprezentaciju. Odlučio sam riješiti, ali moraju se dogoditi neke stvari za koje ja mislim da su korektne. Ako se ništa ne dogodi, ja neću igrati. Imamo neke nesuglasice koje se moraju riješiti. Dok se to ne riješi, neću igrati. Odlučio sam da možemo razgovarati, probati se dogovoriti. Hoćemo li se dogovoriti ili ne, to stvarno ne znam. To je dosta i na njima. Nisam prepotentan i bahat, kako ispada u medijima, nego sam oko takvih stvari vrlo lagana osoba.”

‘Dobro se osjećam na zemlji’

Do gostovanja Hrvatske u Kolumbiji u dvoboju za opstanak u Svjetskoj skupini ostala su još četiri mjeseca u kojima pred Bornom stoje veliki izazovi, a prvi od njih je nastup na Roland Garrosu, gdje je u prethodne dvije sezone stizao do trećeg kola, a sada ima i veće ambicije.

“Dobro se osjećam na zemlji. Tamo su malo manji tereni, brža je zemlja, ako dobro serviram, ako se dobro pripremim, stvarno me teško ‘breaknuti’. To tamo daje dosta veliku prednost. Šteta, da sam dobio Thiema bio bih nositelj, što je dosta bitno. Uvijek je lakše kad si nositelj na Grand Slamu, jer je lakše dobiti nekoga tko je 15. ili 10. u trećem, nego u prvom kolu. Nažalost, nisam uspio. No, igram dobro i uz solidan ždrijeb mislim da mogu otići dosta daleko.”

Dobar rezultat na Roland Garrosu bio bi mu velika pomoć u ostvarenju cilja zacrtanog na početku godine – ulaska među dvadesetoricu najboljih tenisača svijeta.

“Teško ću prije kraja sezone, ali dao Bog. Jako je velika bodovna razlika od Top 20 do Top 30, stvarno nije lagano. Mislim da, ako na kraju sezone uđem u Top 20, to će biti sjajan rezultat. To mi je bio cilj na početku sezone, a s obzirom na to da nisam bajno krenuo na početku godine… Ne možeš biti Top 20, ako odigraš prva tri mjeseca kao što sam ih ja odigrao, to je nedopustivo. Uspijem li izvući, to će biti sjajan rezultat”, rekao je Borna koji je u ovom trenutku na 41. mjestu pojedinačne ATP ljestvice.

Najavio nastup na Croatia Openu

Pomoći mu može i dobar rezultat u povratničkom nastupu na zemlji umaškog teniskog centra u Stella Marisu, gdje ga nije bilo prošle godine, a prošlog je tjedna najavio svoj ovogodišnji nastup na Croatia Openu.

“Falio mi je. To mi je daleko najdraži turnir, gdje se osjećam kao doma, praktički i jesam. Uvijek je sjajna atmosfera, volim igrati taj večernji meč. Uvijek sam igrao jako dobar tenis, tamo sam dobio svoj prvi ATP meč. Prošle godine mi je bilo žao što nisam mogao igrati, ali nije bilo nikakve logike da ga igram. Stvarno sam sretan što se vraćam.”

Bilo bi lijepo da kao Top 20 igrač nastupi na novostvorenom turniru osmorice najboljih igrača do 21 godine starosti, kojem će od 7. do 11. studenoga domaćin biti Milano, a na kojem će zvijezde poput Alexandera Zvereva i Nicka Kyrgiosa eksperimentirati i s novim pravilima, igrati setove na četiri gema bez prednosti, na tri osvojena seta, bez pravila neca kod servisa i sa odbrojavanjem vremena između poena.

“To je odlična ideja. Stvarno se veselim tome. Ne mogu reći da mi je cilj ući, ali da ne uđem bio bih jako razočaran. Imam više za izgubiti nego za dobiti. Očekuje se da uđem, i realno je da uđem nakon svega”, zaključio je 20-godišnjak koji je još prije dvije sezone dobio ATP nagradu kao “Zvijezda u usponu”, a pobjedama poput onih nad Murrayjem i Nadalom, potvrdio da je završila u pravim rukama.