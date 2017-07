‘BOLJI SAM I ČVRŠĆI NEGO PRIJE’: Marin Čilić najavio novi veliki plan, a dotaknuo se i Gorana Ivaniševića

Dan nakon poraza u finalu Wimbledona najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić gostovao je u Vijestima Nove TV i još se jednom osvrnuo na meč protiv Rogera Federera i ozljedu koja ga je spriječila da pruži jači otpor.

“Emocije su se ipak malo slegle, lakše mi je prihvatiti jučerašnji dan. Ipak, i dalje ostaje gorak okus u ustima. Ono što sam prošao jučer i proživio bilo je zbilja teško, pogotovo znajući koliko sam truda uložio i radio za to da dođem do finala, da pokušam osvojiti Wimbledon. Bilo mi je veoma, veoma teško prihvatiti da na terenu ne mogu dati ono što inače mogu”, istaknuo je Čilić i pojasnio o kakvoj se ozljedi radi.

“Od završetka polufinala imao sam problema s lijevim stopalom i pokušavali smo to sanirati na najbolji mogući način. Primio sam i par anestetika od doktora da mi taj dio stopala proba utrnuti. Nažalost, nismo u tome uspjeli. Na terenu jednostavno nisam mogao dati najbolje što mogu, pri svakom čvršćem dodiru lijevog stopala o podlogu osjećao sam bol i jednostavno na svakom udarcu, u svakoj kretnji bol se vraćala i nisam mogao biti maksimalno fokusiran na igru.”



Nakon uspješna dva tjedna u Londonu Marin ne skriva da ima velike ambicije.

“Što se tiče ostatka karijere, želim ući u top 5 i tamo se zadržati do kraja sezone. Proces otkako je Jonas Björkman došao u moj tim teče dalje, u sljedećih 12-18 mjeseci želim strašno puno napredovati u svim segmentima igre. Mentalno, tehnički, taktički, teniski i fizički, da se pokušam dići na još jednu razinu i pokušam si dati priliku da dođem do vrha tenisa. Moja velika želja je da postanem najbolji svjetski tenisač, znam da me mukotrpan put očekuje i da će mi biti potrebno još puno odricanja i teških, ali i sretnih dana. Ali, vjerujem u to, ovaj posljednji period mi daje za to veliko samopouzdanje i vjeru i nadam se da ću nastaviti u tom smjeru. Nadam se da ću kad završim karijeru moći osvrnuti se i reći da sam barem u jednom trenutku u karijeri bio najbolji što sam mogao biti.

Priznao je i kako se u Wimbledonu promijenio odnoso okoline prema njemu,

“Mislim da se čak promijenio pogled svih igrača. Čak i ljudi sa strane, uključujući i Gorana i mnoge druge, primijetili su kakve imam mogućnosti što me zbilja jako veseli. Ne samo moj osjećaj na terenu nego ljudi sa strane vide da sam bolji, čvršći i da mogu napadati velike titule. Nadam se da ću dogodine kad dođem ponovno biti jedan od favorita”, zaključio je prvi hrvatski reket.