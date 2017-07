ATP TURNIR U UMAGU: Poznati finalisti, borba za naslov počinje u nedjelju u 20 sati

Ruski tenisač Andrej Rubljev i Talijan Paolo Lorenzi igrat će u nedjelju u finalu ATP turniru u Umagu.

U talijanskom polufinalu četvrti nositelj u Umagu Paolo Lorenzi svladao je Alessandra Giannessija sa 6-2, 4-6, 6-3, dok 19-godišnji Rus Andrej Rubljev u prvom polufinalnom susretu pobijedio hrvatskog tenisača Ivana Dodiga sa 7-6 (4), 6-1 nakon sat i 41 minute igre.

U prvom setu to je bila neizvjesna borba, sa puno izgubljenih servisa. Prvo je Dodig izgubio servis, ali ga je odmah vratio za poravnanje 3-3. No, već u sljedećem gemu Rubljev ponovno radi “break” i kod 5-4 servira za set. Ipak, Dodig se uspio vratiti i napraviti “break” koji mu je donio 13. igru. No, u “tie-breaku” uspješniji je bio ruski igrač.

ZAUSTAVLJEN U POLUFINALU: Ivan Dodig neće igrati za naslov u Umagu



Dodig je u drugom setu izgubio servis u četvrtom gemu, ali već u sljedećem imao ga je prilike vratiti. Nije uspio i nakon toga njegova se igra raspala, pa je Rubljev stigao do svog prvog finala na ATP turnirima u karijeri.

Dodigu je ovo bilo osmo polufinale u karijeri, a prvo nakon Tokija 2013. godine.

Finalni susret u nedjelju na rasporedu je u 20 sati.