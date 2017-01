SVIJET BRUJI O GIROUDOVOM GOLU: ‘Inspirirao me Mkhitaryan, jedino sam to mogao napraviti’

Francuski nogometaš Olivier Giroud zabio je prekrasan gol tijekom utakmice između Arsenala i Crystal Palacea.

Njegov efektan udarac petom izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su ga već stavili kao kandidata za prestižnu nagradu Puškaš.

“Nije mi to teško reći. Ovo mi je najljepši gol karijeri. Imao sam sreće ali to je bilo jedino što sam mogao napraviti. Lopta je bila iza mene i pokušao sam je udariti petom i to mi je uspjelo”



“Jesam li vidio gol Henrikha Mkhitaryana prošlog tjedna? Jesam, možda me on inspirirao. To je jedina stvar koju sam mogao napraviti u toj poziciji”, poručio je Francuz.

Trener Arsenala Arsene Wenger također se osvrnuo na prekrasan potez svog napadača.

“Trenirao sam velike igrače i napadače. Ovaj gol je sigurno među pet najboljih. Tu su Bergkampovi protiv Leicestera i Newcastlea, Henryjevi protiv Reala i Liverpoola, te Kanuov Chelseaju”, poručio je Wenger.

“Takav gol ne može se uvježbati na treningu. To je refleks”, dodao je.