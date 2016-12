SVE JE ZANIMALO TKO JE TO PRESLATKO STVORENJE: Cro Cop otkrio identitet djevojčice koja ga je dopratila u ring

Mirko Filipović zbraja dojmove nakon velike pobjede na Rizinovom Grand Prixu i otkriva detalje na putu do novog uspjeha. Nakon dvije iscrpljujuće borbem, protiv Estonca Baruta i Iranca Amira Aliakbarija na Staru godinu, Cro Cop je iz kreveta pozdravio sve svoje navijače i zaželio im sretnu 2017. godinu.

Mirko je u Saitama Areni imao i posebnu navijačicu, japansku djevojčicu koja ga je ispratila do ringa. Svima je to bio simpatičan potez, uostalom i nogometaši na teren izlaze u pratnji dječaka i djevojčica, no našao se “pametnjaković” s degutantnim komentarom o “premladoj supruzi”.



Držala ga za ruku

Mnoge je zanimalo tko je djevojčica koja je Mirka držala za ruku, pogotovo nakon što je i na finalu bila uz hrvatskog borca, našla se u ringu u trenucima slavlja.

Cro Cop je nakon meča otkrio tajnu.

“To je kćer mog prijatelja i menadžera za Aziju. Ima osam godina”, kazao je Mirko dodavši:

“Čuo sam za degutantnu primjedbu. To ne zaslužuje moj komentar”.