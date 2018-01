ŠUKER NAGRADIO ČOVJEKA KOJI ODUSTAO OD NJEGOVA RUŠENJA: Saborski zastupnik HDZ-a dobio novu funkciju u HNS-u

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza održao je drugu sjednicu u novom sastavu.

Saborski zastupnik HDZ-a Marijan Kustić dugo vremena glasio je kao kandidat za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Međutim, uoči samih izbora naglo je odustao od kandidature iako se smatralo da bi upravo on uz podršku premijera Andreja Plenkovića mogao stari na kraj vladavine Davora Šukera.

Odustao u zadnji tren

Nakon njegovog odustajanja pojavilo se nekoliko teorija zašto je do toga došlo. Poznato je da ne može ući u utrku kao zastupnik jer bi bio u sukobu interesa, ali to se lako moglo zaobići povlačanjem iz Sabora. Prema nekima pak on bi trebao zasjesti na čelo HNS-a za godinu dana jer bi se nekadašnji napadač tada mogao časno povući. Taj bi period Kustić navodno trebao iskoristiti kako bi se pripremio za novu funkciju.

Vjetar u leđa toj teoriji dalo i njegovo imenovanje direktorom natjecanja i infrastrukture. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza održao je ponedjeljak u Zagrebu drugu sjednicu u novom sastavu i pritom donio nekoliko važnih organizacijskih i kadrovskih odluka, među kojima je i novo radno mjesto nekadašnjeg dopredsjednika Saveza.

Podjela novaca za obnovu stadiona

Riječ je, inače, o bivšem igraču Novalje i čelniku ŽNS-a Ličko-senjske županije i člana IO-a HNS-a, koji je u prošlom mandatu bio dopredsjenik Saveza, ali se morao povući kada je postao zastupnik. Osim njega, Izvršni odbor donio je još nekoliko imenovanja, o kojima možete čitati ovdje.

“Zaprimljeno je izvješće o prijavama klubova i gradova za uređenje terena na igralištima klubova Prve HNL. Izvršni odbor sa zadovoljstvom je primio na znanje činjenicu da projekt ide prema planiranom rasporedu, a prihvaćeni su projekti za stadione u Zaprešiću, Koprivnici, Vinkovcima, Puli te Zagrebu (Maksimir i Kranjčevićeva). Osijek i Rijeka zatražili su drugačiju vrstu donacije s obzirom na postojeće odnosno predviđene infrastrukturne projekte u tim gradovima, dok se grad Split i HNK Hajduk nisu javili na pozivni natječaj”, priopćili su.