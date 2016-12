ŠUKER BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Ponosan sam na Bobana, a nemam dojam da je predsjednica na strani HNS-a’

U Zagrebu je održana Skupština Hrvatskog nogometnog saveza.

Uz prisustvo 44 skupštinara i usvajanje zapisnika travanjske Skupštine prihvaćeni su program rada Saveza i financijski plan za 2017. godinu.

ČELNIK UEFE U ZAGREBU: ‘Hrvatskoj reprezentaciji prijeti drastična kazna! Regionalna liga? Moguće je…’

PREDSJEDNICA NAKON SASTANKA SA ŠEFOM UEFE: ‘Nogomet treba depolitizirati i vratiti ga onima koji ga vole’



“Kao i svake godine bez završnice europskih i svjetskih prvenstava, HNS ostvaruje manjak prihoda nad rashodima. Planirani rashod pokrivat će se iz viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina. U 2017. godini prihodi će iznositi 130 milijuna kuna, a rashodi 136 milijuna kuna. HNS ne planira ni kratkoročno ni dugoročno zaduživanje, kao niti izdavanje zajmova”, stoji na službenoj stranici HNS-a.

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin sudionicima Skupštine poslao je video-poruku.

“Želim vam dobar i uspješan rad na Skupštini te uspjeh u suočavanju sa svim izazovima hrvatskog nogometa u budućnosti. U ovo blagdansko vrijeme, također želim Vama i vašim obiteljima puno sreće i zdravlja”.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker potom se obratio prisutnima.

Molba Čačiću

“Nikada se nećemo umoriti u skrbi za hrvatski nogomet. Hrvatski nogomet ostvario je brojne ciljeve i postigao zapažene rezultate. Odlazak na veliko natjecanje prioritet je svakog saveza, tako je i HNS-u. Zato molim izbornika Čačića da nas povede prema Rusiji jer bi nam taj plasman puno značio. Uspješne su nam bile i mlade reprezentacije, od U-15 do U-21. Kroz te selekcije nastaju naši A-reprezentativci koji nas vode na velika natjecanja. Bilježimo i uspješan nastup naših klubova u Europi”.

“Svi znamo koja je rak-rana hrvatskog sporta – uz sigurnost i zaštitu – infrastruktura. Imamo prekrasnu dvoransku infrastrukturu na čemu treba zahvaliti državi. No, što se nogometa tiče, nemamo ništa. Neka nam uzor bude Mađarska, koja je pretrpana projektima i novim stadionima. Treba nam jedan pravi stadion. Ne znam do kada ćemo moći izvlačiti ove naše rezultate jer normalno da smo zabrinuti. Borit ću se u Fifi i Uefi da više nema kazni praznih stadiona jer tu svi ispaštaju – igrači, izbornik, Savez”, rekao je te je nastavio.

Pomoć od Plenkovića

“Vjerujemo da će nova Vlada Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem biti prijatelj sporta i nogometa te da će pomoći nogometu u segmentima u kojima treba pomoć. Pozivam sve odgovorne institucije da aktivnije krenu s provođenjem važnog Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima kako bi omogućio klubovima i svim pravim navijačima da na nogometnim stadionima stvore pozitivnu atmosferu koja nam je potrebna”, ispričao je te je nastavio.

Ponosan na Bobana

“Stotine milijuna kuna slijeva se u hrvatski budžet od kladionica, a u sport se vrati jako malo. HNS pozdravlja osnivanje Državnog ureda za sport. Hrvatski sport po svemu zaslužuje posebnu pozornost državnih institucija. HNS nikada nije odbio poštovati bilo koji hrvatski zakon, pa tako ni Zakon o sportu te tako i njegovu izmjenu i dopunu”.

“Praksa potvrđuje potrebu Hrvatske nogometne televizije. Imamo odlične odnose s novim rukovodstvom Fife i Uefe. Ponosni smo što imamo savjetnika g. Infantinu, našeg Zvonimira Bobana. Prioritet nam je Rusija, Imamo domaće Europsko prvenstvo U-17, prvo takvo u Hrvatskoj. I sad vas pitam – cijeli svijet će to gledati, imat ćemo 11-12 tisuća noćenja u predsezoni, nogomet je to napravio – a imamo li mi osim Rujevice pristojan stadion?”

“Udružimo se, budimo zajedno i nastavimo raditi zajedno”, poručio je Šuker.

Na konferenciji za novinare održanoj poslije Skupštine Šuker je otkrio kako bi od svega učinjenog promijenio bi samo jednu stvar.

“Kad bih mogao išta vratiti, bila bi to ona 118. minuta protiv Portugala, da bar dođemo do jedanaesteraca, ali i to je nogomet. Hvala svima koji su nam pomogli tijekom godine”, rekao je.

Među aktualnim problemima svakako je i borba protiv huliganizma.

“Svatko mora odraditi svoj dio posla. Toliko smo kažnjavani i imamo problem, ali HNS nema instrumente za cjelokupnu borbu protiv huligana. No, uvijek će biti na raspolaganju državnim institucijama. Vjerujem da će hrvatska država nešto napraviti”.

Regionalna liga, infrastruktura, predsjednica

Nekoliko je riječi posvetio i napisima i razgovorima o osnivanju regionalnih liga.

“Držao bih se onoga što je rekao predsjednik Čeferin u jučerašnjem posjetu Zagrebu jer HNS također stoji iza stavova Uefe. Svi znamo prednosti i mane takvih liga, kao i da se mnogo toga pisalo o takvim ligama”.

Ukazao je i na potrebu za izgradnjom moderne nogometne infrastrukture.

“HNS treba na tisuće terena s umjetnom travom i reflektorima od Osijeka do Dubrovnika. Moramo poboljšavati infrastrukturu ili ćemo izgubiti reprezentacije na europskim i svjetskim smotrama. Moramo djelovati i politički jer je to kompleksno pitanje, a HNS mora živjeti tijekom svih 365 dana u godini”, poručio je Šuker.

Pitali su ga novinari i ‘je li nakon razgovora dobio dojam da je predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović na strani HNS-a’?

“Ne” kratko je poručio.

Uslijedilo je pitanje misli li kako se premijer Plenković i predsjednika Grabar Kitarović ne slažu oko nekih nogometnih. odgorov je bio dosta nejasan.

“Ako ste vidjeli što mi radimo, mi igramo nogomet i držat ćemo se toga. Vidjeli ste koliko je u posljednjih šest godina o nama bilo napisanih loših komentara, a onda ste na ovoj Skupštini vidjeli našu moć i zajedništvo. Poštene ljude koji rade svaki dan kako su bili jedinstveni. Možda nekome neke stvari nisu u cilju, svi znate stižu lokalni izbori. Ali, ja ću biti svoj, dok god budem trajao u hrvatskom nogometu, bit ću svoj”, javlja Goal.