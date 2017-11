SUIGRAČI GNAJVILI GATTUSA, ALI ON NIJE OSTAO DUŽAN: Probadao ih vilicom te su zbog toga propuštali utakmice

Gennaro Gattuso postao je privremeni trener Milana, ali vrlo laka bi mogao postati i trajno rješenje nakon otkaza Vicenzu Montelli.

U Milanu je igrao od 1999. do 2012. godine te je odigrao 387 utakmica u kojima je postigao deset golova. Bio je pravi ratnik i vođa na terenu, često je ulazio u konflikte i branio sebe i svoje suigrače.

Andrea Pirlo objavio je autobiografiju u kojoj je opisao neka od iskustva koja je imao s Gattusom, a iako je to možda teško povjerovati, popularni Rino nije bio taj koji je stvarao probleme:

“Pokušavao nas je ‘ubiti’ vilicom. Za vrijeme ručka u Milanellu, koristili bi sve trikove kako bi ga naživcirali. Kada bi rekao jedan krivi glagol (a često je znao griješiti), mi bi odmah ‘skočili’ na njega. A kad se pokušao ispraviti, shvatili bi da je i dalje u krivu pa bi ga Ambrosini, Nesta, Inzaghi, Oddo i ja uništavali. Mi smo bili baš prava grupa gadova. Neki od nas nisu mogli igrati pojedine utakmice zbog uboda vilicom, on nije bio nježan. Klub bi to opravdao kao problem s mišićem”, napisao je Pirlo.



Praznovjerni ratnik

Objasnio je i kako je Gattuso bio vrlo praznovjeran – na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine Talijanima je išlo dobro, a Rino se nije skidao iz trenirke koju je stalno nosio te je već oko četvrtinala počeo smrdjeti.

Ispričao je Pirlo i kako su se jednom on i suigrači iz reprezentacije vratili pijani iz izlaska, a onda im je na pamet pala luda ideja:

“Ajmo razljutiti Gattusa! On je već bio zaspao sa svojom malom kapicom za spavanje. Na putu do njegove sobe, De Rossi je našao aparat za gašenje požara, došao do njegovih vrata i kad je Rino izašao i protrljao oči, već je bio prikriven pjenom u cijelosti. Daniele je pobjegao, a ‘čudovište u gaćama’ obrisalo je pjenu i krenulo u potjeru. Pokušao sam pobjeći, ali bio sam već gotov. Kad imate čovjeka poput Gattusa na ramenima, možete bježati koliko god želite, ali on će vas uvijek uhvatiti. Uhvatio me i našamarao.”