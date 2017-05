SUDAR VATRENIH U FINALU LIGE PRVAKA: ‘To svjedoči o snazi hrvatskog nogometa i posebno me veseli jedna stvar’

Izbornik nogometne reprezentacije Ante Čačić prokomentirao je za službenu stranicu HNS-a činjenicu da će petu sezonu zaredom u finalu Lige prvaka nastupiti hrvatski nogometaši, ali i to da su Vatreni bili zastupljeni u sva četiri ovogodišnja polufinalista.

“Malo se reprezentacija može pohvaliti takvim podatkom, a kada uzmemo veličinu naše baze, infrastrukturu i uvjete u kojima djeluju hrvatski klubovi, treneri i igrači, taj uspjeh je još vrjedniji”, rekao je Čačić i nastavio.

“Posebno veseli što su Luka, Mario i Danijel među ključnim igračima svojih momčadi, a Mateo, Šime i Marko su apsolutno budućnost svojih klubova što je potvrđeno povjerenjem koje su već dobivali u Ligi prvaka ove sezone. Šteta je što Marko i Šime zbog ozljeda nisu mogli participirati i u samoj završnici, ali vjerujem da će imati još dosta takvih prilika”, poručio je izbornik.





U finalu će igrati Juventts i Real Madrid, što znači sudar Luke Modrić i Matea Kovačića s Marijem Mandžukićem. Marko Pjaca poznato je, neće konkurirati za Juve zbog ozljede.

“Još jednom ćemo s ponosom gledati finale Lige prvaka i veseli me što ćemo opet imati pobjednika natjecanja zaogrnutog u hrvatsku zastavu. Real i Juventus su zasluženo došli do finala, čeka nas sjajna utakmica dva velika kluba i dviju izvrsnih momčadi, a ne moram posebno govoriti o tome kakvu su ulogu na putu do finala imali Luka i Mario”, izjavio je Čačić i dodao.

“I ovoga tjedna odigrali su sjajne utakmice, bili su među najboljim igračima na travnjaku i tako po tko zna koji puta potvrdili svoju nogometnu vrijednost. Sve to svjedoči o snazi hrvatskog nogometa i naše reprezentacije, takvi rezultati daju samopouzdanje cijeloj momčadi. Želim našim dečkima puno sreće i zdravlja, neka na terenu pobijedi bolja momčad – a onda ćemo zajedničkim snagama krenuti na Island”, završio je izbornik.