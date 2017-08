SUCI OŠTETILI HAJDUK NA MAKSIMIRU? Sudački ekspert riješio sve dileme i otkrio jesu li golovi Modrih regularni

Derbi između Dinama i Hajduka niti ovaj put nije prošao bez optužbi na račun sudaca.

Modri su slavili s 3:1, ali dva gola Modrih podigla su prašinu.

DERBI PONOVNO NIJE PROŠAO BEZ REPOVA: Navijači Hajduka su bijesni. Jesu li suci u ovime oštetili Splićane?

Dinamo je poveo u osmoj minuti pogotkom Ante Ćorića, ali ostao je dojam da je mladi nogometaš bio u zaleđu u trenutku kad mu je Armin Hodžić dodao loptu.



Hajduk je izjednačio u 64. minuti preko Zorana Nižića, a Dinamu je novo vodstvo donio Dani Olmo u 78. minuti. Samo dvije minute kasnije konačnih je 3-1 postavio El Arbi Hillel Soudani, ali gosti su se žalili da je pogotku prethodio prekršaj Angela Henriqueza na vrataru Danteu Stipici.

Kontrolor suđenja Tomislav Šetka u emisiji HNTV-a Treće poluvrijeme proanalizirao je suđenje.

“Bez grafike je teško utvrditi je li se ovdje o zaleđu. Govorimo uvijek da pomoćni sudac u takvim situacijama kada je sve u milimetru, mora dati prednost napadaču. Pomoćni sudac je na pravom mjestu. Noga igrača Hajduka u ravnini s koljenom igrača Dinama. U ovoj brzini kada igrač jedne momčadi ide prema golu, a obrambeni igrač od gola namještavajući zaleđe, jako je teško odrediti je li zaleđe. Zbog toga su suci dobili naputke od Uefe da se u tim situacijama daje prednost napadačima. Ovdje se ne radi o zaleđu”, rekao je Šetka.

Duel Benkovića i Futacsa?

“Ne vidim kontakt Benkovića s koljenom Futacsa. Naravno da nam je žao što se ozlijedio, ali nema nikakvog prekršaja. Jednostavno koljeno nije izdržalo, možda je krivo stao”, prokomentirao je pa se osvrnuo na gol Soudanija?

“Ovdje imamo tri stvari. Prvo nema zaleđa Fernandesa. On ide prema vratima i kontrolira loptu. To znači da je u prenodsti nad obrambenim igračem. Juranović je ušao s namjerom da zapriječi prostor između Fernandesa i lopte. Ovdje bi prekršaj za igrača Hajduka bio samo da je prije došao do lopte, a to nije slučaj. Nadalje, uoči gola Henriquez je nedvojbeno prije vratara došao do lopte i uputio udarac. Nedvojbeno je da je Henriquez udario lotu. Nije bilo prekršaja. Vratar Hajduka je preuzeo rizik jer se tako bacio. Morao je biti svjestan da tu može doći do kontakta. Bio bi u prednosti da je on prije došao na loptu. Kontakt je inicirao vratar Hajduka. Soudanijev gol je regularan”, kazao je Šetka, što se može vidjeti na snimci koja je objavljena na Youtubeu.