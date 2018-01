STOCH DOLETIO DO NOVE POBJEDE: Nakon Obertsdorfa, fantastični Poljak pobijedio je i u Garmischu

Stoch vodi u poretku Turneje s 12 bodova više od Freitaga.

Poljak Kamil Stoch pobijedio je i na drugom natjecanju Novogodišnje turneje 4 skakaonice u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu.

Stoch je nakon Obertsdorfa pobijedio i u Garmischu skokovima od 135.5 i 139.5 metara, a opet je bio bolji od vodećeg skakača Svjetskog kupa Nijemca Richarda Freitaga, dok je treći bio Norvežanin Anders Fannemel. Mladi Slovenac Tilen Bartol najveće je iznenađenje natjecanja jer je nakon prve serije bio drugi, a nakraju odličan peti.

Kamil #Stoch è imprendibile! 🔝💪✈ Vince a Garmisch, fa 2/2 ai Quatto Trampolini e mette una bella ipoteca sull'intero Torneo! #4Hills | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/jTcN2RapEL — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 1, 2018

Veliki debakl doživjeli su Austrijanci, a prošlogodišnji najbolji skakač svijeta i pobjednik Turneje Stefan Kraft nije se uspio plasirati niti u drugu seriju.

Stoch vodi u poretku Turneje s 12 bodova više od Freitaga.

Turneja se nastavlja u četvrtak u Innsbrucku.

1. Kamil Stoch (POL) 283,4 (135,5/139,5)

2. Richard Freitag (NJEM) 275,8 (132,0/137,0)

3. Anders Fannemel (NOR) 270,2 (132,5/136,5)

4. Junshiro Kobayashi (JAP) 269,2 (137,0/131,5)

5. Tilen Bartol (SLO) 268,9 (136,0/133,5)

6. Andreas Stjernen (NOR) 268,7 (132,0/137,5)

7. Karl Geiger (NJEM) 268,2 (136,0/133,5)

8. Peter Prevc (SLO) 266,9 (129,0/138,0)

9. Johann Andre Forfang (NOR) 263,4 (124,0/138,5)

10. Stephan Leyhe (NJEM) 263,3 (130,5/137,5)

POREDAK TURNEJE

1. Stoch 563,1

2. Freitag 551,3

3. Kubacki 530,8

4. J. Kobayashi 526,3

5. Fannemel 525,5

6. Forfang 518,7

POREDAK SVJETSKOG KUPA

1. Richard Freitag (NJEM) 710

2. Kamil Stoch (POL) 523

3. Andreas Wellinger (NJEM) 449

4. Daniel-Andre Tande (NOR) 383

5. Stefan Kraft (AUT) 342

6. Junshiro Kobayashi (JAP) 334

7. Johann Andre Forfang (NOR) 320

8. Anders Fannemel (NOR) 265