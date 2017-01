ŠTO NAS ČEKA U 2017. GODINI: Rukometaši kreću po svjetsku medalju, košarkaši po europsku

Godina koja je na početku donosi nam brojna sportska uzbuđenja, svjetska prvenstva imaju rukometaši, vaterpolisti i atletičari, dok će na europskoj smotri nastupiti košarkaši. Prvi će na teren, tradicionalno u siječnju, hrvatski rukometaši.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Francuskoj (od 13. do 29. siječnja)

Francuska je postala svjetski prvak 2009. godine u Hrvatskoj, bilo bi savršeno kad bi joj Kauboji uzvratili istom mjerom na SP-u u Francuskoj. Izbornik Željko Babić dobio je povjerenje nakon što je ponudio ostavku zbog neuspjeha na Olimpijskim igrama u Riju. Odlučeno je da Babić i dalje vodi reprezentaciju koja je pred novim izazovom u Francuskoj. Skupina u Rouenu s Njemačkom, Bjelorusijom, Mađarskom, Saudijskom Arabijom i Čileom ne bi trebala biti problem, a kasnije kreće natjecanje u osmini finala. Hrvatska se križa sa skupinom u kojoj su Danska, Švedska, Katar, Egipat, Bahrein i Argentina. Nadamo se da će 29. siječnja Hrvatska igrati u pariškom Bercyju, dakle – u finalu.



Babić je s ovom momčadi bio treći na Europskom prvenstvu u Poljskoj prošle godine. Na svjetskim prvenstvima naša je reprezentacija dosad osvojila pet medalja, zlato u Portugalu 2003., tri srebra (Island 1995., Tunis 2005. i Hrvatska 2009.) te broncu u Španjolskoj 2013. godine.

Finale Lige prvaka (3. lipnja, Cardiff)

Liga prvaka stigla je do osmine finala koja kreće za Valentinovo ove godine. Zasad nije bilo velikih iznenađenja, favoriti su sigurno prošli dalje, a do finala u Cardiffu 3. lipnja, trebat će proći još tri kruga natjecanja. Može li Real postati prva momčad koja je obranila naslov u Ligi prvaka? Zidaneov sastav melje, ne zna za poraz od ožujka prošle godine. Hoće li Barcelona uzvratiti “kraljevskom klubu”, može li se razbuditi Ancelottijev Bayern i hoće li Juventus dominirati kao što igra u Italiji… Ima li na tronu mjesta za neko iznenađenje iz drugog plana? Sve ćemo to doznati u velškom finalu početkom lipnja…

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima (Budimpešta, 14. do 30. srpnja)

Hrvatski vaterpolisti brane srebrnu medalju koju su prije dvije godine osvojili u ruskom Kazanju. Tad je bolja bila Srbija s uvjerljivih 11:4, a potom i na Igrama u Riju je momčad Ivice Tucka osvojila srebro nakon još jednog poraza protiv istočnih susjeda. Budimpešta je blizu, Barakude bi trebale imati podršku u lovu na još jednu medalju.

Naravno, vaterpolo je samo jedan dio Svjetskog prvenstva, na kojemu će, za ostatak svijeta u prvom planu biti ipak plivanje. Nažalost, Hrvatska više nije među zemljama koje kandidiraju za finale, o medaljama da ne pričamo. Posljednju je osvojio Duje Draganja 2005. u Montrealu, kad je bio srebrni na 50 slobodno.

Svjetsko prvenstvo u atletici (London, 4. do 13. kolovoza)

Ulaznice za najveći sportski događaj u 2017. godini već su rasprodane, a Olimpijski stadion bit će poprište oproštaja Usaina Bolta od atletike. Jamajčanski sprinter zadužio je “kraljicu sportova”, osvojio je devet zlatnih olimpijskih medalja na 100, 200 i 4×100 metara, na Igrama u Pekingu, Londonu i Riju bio nepobjediv, dok sa svjetskih prvenstava ima 11 zlata i dva srebra. Naravno, Bolt želi otići u mirovinu kao kralj sprinta…

Perković uzvraća Caballero, Kolak dokazuje da nije čudo jednog natjecanja

U Londonu će i hrvatska atletika imati što za reći. Sandra Perković, dvostruka olimpijska pobjednica u bacanju diska, upravo je na ovom stadionu osvojila svoje prvo zlato na Igrama. U London ne stiže kao svjetska prvakinja, prije dvije godine u Pekingu bolja je bila Kubanka Denia Caballero, a naša najbolja sportašica bila je srebrna, nakon zlata koje je osvojila 2013. u Moskvi.

Sara Kolak će htjeti dokazati da nije čudo od jednog natjecanja, nakon što je prošlog ljeta senzacionalno osvojila olimpijsko zlato u bacanju koplja. A sigurno će i suparnice biti motivirane protiv 21-godišnje Ludbrežanke koja je napravila jedno od najvećih iznenađena u Riju.

Naravno, nadamo se da će u Londonu biti i Blanka Vlašić koja je, unatoč velikim problemima s ozljedama, “uskrsnula” za Rio i osvojila broncu. Ima li Blanka snage za još jedno veliko natjecanje, deset godina nakon što je po prvi put osvojila svjetsko zlato? Svjetska prvakinja bila je dvaput, 2007. u Osaki i 2009. u Berlinu, srebra je osvajala 2011. u Daeguu i 2015. u Pekingu.

Eurobasket (od 31. kolovoza do 17. rujna)

Nakon neočekivanog plasmana na Olimpijske igre i izborenog četvrtfinala u Brazilu, hrvatski košarkaši uvjereni su da na Eurobasketu koji će i ovaj put biti organiziran u četiri zemlje (Turska, Finska, Izrael, Rumunjska) sa završnicom u Istanbulu, kandidati za medalju.

Takav uspjeh Hrvatska čeka od EP-a 1995. godine u Ateni, kad je reprezentaciju vodio Aleksandar Petrović, koji je i sada, nakon uspješno odrađene akcije Rio, glavni kandidat za izbornika. Najbliže medalji, naši su košarkaši bili u Sloveniji 2013. godine, kad su pod vodstvom Jasmina Repeše bili četvrti i izgubili za broncu od Španjolaca. Igrala je Hrvatska u Istanbulu i dramatično četvrtfinale protiv Turske 2001. godine. I tad je momčad vodio Aco… Bojan Bogdanović i Dario Šarić, s NBA sezonom iza sebe, predvodit će ovu ovu generaciju za koju se nadamo da bi mogla prekinuti 22-godišnji medaljaški post.

Prvi dio natjecanja hrvatski košarkaši odradit će u rumunjskom Cluju protiv domaćina, Španjolske, Češke, Crne Gore i Mađarske.