ŠTO JE LIGA NACIJA? Novo Uefino natjecanje utjecat će i na kvalifikacije za Euro 2020., evo kada će se igrati i koja su pravila

Na Euro 2020. će se kvalificirati prve dvije reprezentacije iz kvalifikacijskih skupina, a preostala četiri mjesta popunit će se play-offom Lige Nacija

HRVATSKA IZVUKLA BRUTALNU SKUPINU U LIGI NACIJA: Vatrenima prijete Engleska i Španjolska!

Hrvatska je danas na ždrijebu u Laussani izvučena u skupinu četiri Lige A novoformiranog Uefinog natjecanja pod nazivom Liga Nacija. Radi se o natjecanju koje je zamišljeno kao zamjena za velik dio prijateljskih utakmica, a reprezentacijama će omogućiti dvoboje u kojima će igrati protiv podjednako jakih momčadi. Prvo izdanje ovog natjecanja igrat će se od rujna do studenog 2018. godine.

Liga nacija: Grupe

U novom natjecanju sudjeluje ukupno 55 reprezentacija koje su podijeljenje u četiri lige po jakosti, odnosno prema koeficijentima sa Uefine ljestvice. U ligama A i B nalazi se po 12 reprezentacija Europe, u ligi C 15, a preostalih 16 je u ligi D. Svaka od te četiri lige podijeljena je na četiri skupine. Reprezentacije će u skupinama igrati protiv svih suparnika kod kuće i u gostima. Svaka reprezentacija u Ligama A, B i C odigrat će po četiri utakmice kroz šest kola natjecanja u jesen 2018. U Ligi D, s obzirom na to da će biti po četiri reprezentacije u skupini, svaka momčad odigrat će po šest utakmica.



The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

Pobjednici skupina u ligama od B do D izborit će plasman u viši rang, dok će četiri najlošije reprezentacije u ligama od A do C ispasti u niži razred. Četiri pobjednika skupine u Ligi A igrat će završni turnir koji će se održati u lipnju 2019. te ćemo tako dobiti ukupnog pobjednika ovog natjecanja.

Liga nacija: Pravila

Liga nacija će utjecati i na kvalifikacije za Euro 2020. godine. Kvalifikacije će početi u ožujku 2019. , a nijedna reprezentacija neće imati izravan plasman kao domaćin jer će 13 zemalja ugostiti Euro. Temeljni princip UEFA-inih kvalifikacija za Euro neće se mijenjati. Bit će 10 skupina po pet i šest reprezentacija iz kojih će po dvije prvoplasirane izboriti Euro.

A first look at the #NationsLeague trophy 🏆🤩 pic.twitter.com/y94135cboP — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

Tako će se saznati 20 od 24 reprezentacija koje će nastupiti na Euru. Preostala četiri mjesta će biti popunjena play-offom u kojem će igrati pobjednici 16 skupina Lige nacija.

U slučaju da se za play-off Lige nacija kvalificiraju reprezentacije koje su u regularnim kvalifikacijama izborile Euro, onda se ta ‘ulaznica’ za play-off prebacuje na iduću plasiranu reprezentaciju. Teoretski je moguće da se sve reprezentacije iz Lige A kvalificiraju za Euro, što znači da bi se dodatna četiri mjesta u play-offu prebacila u Ligu B.

Liga nacija: Skupine

Skupine Lige A:

skupina 1 – Nizozemska, Francuska, Njemačka

skupina 2 – Island, Švicarska, Belgija

skupina 3 – Poljska, Italija, Portugal

skupina 4 – HRVATSKA, Engleska, Španjolska

Skupine Lige B:

skupina 1 – Slovačka, Ukrajina, Češka

skupina 2 – Rusija, Švedska, Turska

skupina 3 – Austrija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska

skupina 4 – Wales, Irska, Danska

Skupine Lige C:

skupina 1 – Škotska, Albanija, Izrael

skupina 2 – Mađarska, Grčka, Finska, Estonija

skupina 3 – Slovenija, Norveška, Bugarska, Cipar

skupina 4 – Rumunjska, Srbija, Crna Gora, Litva

Skupine Lige D:

skupina 1 – Gruzija, Latvija, Kazahstan, Andora

skupina 2 – Bjelorusija, Luksemburg, Moldavija, San Marino

skupina 3 – Azerbajdžan, Farski Otoci, Malta, Kosovo

skupina 4 – Makedonija, Armenija, Lihtenštajn, Gibraltar

Termini igranja

1. susret: 6. – 8 rujna 2018.

2. susret: 9. – 11. rujna 2018.

3. susret: 11. – 13. listopada 2018.

4. susret: 14. – 16. listopada 2018.

5. susret: 15. – 17. studenoga 2018.

6. susret: 6: 18-20 studenoga 2018.

Završni turnir: 5-9. lipnja 2019.