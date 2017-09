STIPICA BIJESAN ZBOG PRIČE O SUKOBU: ‘To je laž i to je nadopustivo, Ne pokušavajte nas destabilizirati neistinama’

Vratar Hajduka Dante Stipica reagirao je na glasine da ga je suigrač Said Ahmed Said napao poslije susreta s Lokomotivom.

Naime, ganski napadač navodno je bio ljut poslije drugog gola Lokomotive jer je smatrao da je Stipica mogao bolje reagirati. Kako su objavile Sportske novosti fizički sukob spriječili su suigrači te je sve ostalo samo na riječima.

Stipica je putem službene stranice Hajduka priopćio kako se takvo nešto nije dogodilo i da je šokiran medijskim napisima.

“Ostao sam iznenađen kad sam vidio napise u medijima u kojima piše da me suigrač Ahmed Said napao. To jednostavno nije istina. Nedopustivo je da stvari iz svlačionice čitam u novinama, a pogotovo kad se radi o laži”, poručio je vratar trećeplasirane momčadi hrvatskog prvenstva.



“Već devet mjeseci gradimo atmosferu koja je više nego pozitivna. Imamo dobrih i loših trenutaka na terenu, ali ozbiljna momčad, a mi to jesmo, ne puca nakon tri loše utakmice. Od navijača tražimo povjerenje koje ćemo opravdati na terenu, a od ostalih da nas ne pokušavaju destabilizirati neistinama”, dodao je.