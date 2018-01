STIGLE NOVE INFORMACIJE O BROZOVIĆU: Vatrenom propada transfer, zbog zvijezde PSG-a blokiran posao

Brozović će ostati u Interu osim ako klub do kraja dana ne pronađe nekog drugog veznjaka.

Hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović prema posljednjim informacija trebao bi ostati u Interu. Naime, iako su se klubovi i igrač dogovorili da će otići na posudbu u Sevillu do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora trener Luciano Spalletti spustio je rampu te je poručio klubu da prvo osiguranju njegovu zamjenu. A ona je bila viđena u liku Argentinca Javiera Pastorea.

KOMPLICIRA SE BROZOVIĆEV TRANSFER U SEVILLU: Spalletti sve blokirao u posljednji tren, oglasili se i Španjolci

Vlasnici rekli ‘ne’

Međutim, Sky Italia je objavila da se Inter i PSG nisu uspjeli dogovoriti. Vlasnici Intera Suning Grupa nije pristala platiti pet milijuna eura za posudbu do kraja godine s opcijom otkupa ugovora za dodatnih 25.



PSG isto tako navodno nije bio sklon ugovoru o posudbi tako da do ovog transfera na zadnji dan prijelaznog roka ne bi trebalo doći. To ujedno znači da će Brozović ostati u Interu osim ako klub do kraja dana ne pronađe nekog drugog središnjeg veznjaka.