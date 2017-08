SRNA, MODRIĆ, KALINIĆ…? Čačić odgovorio na pitanja koja muče sve navijače uoči Kosova i Turske

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se ovog tjedna kako bi odradila pripreme za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Rusiji s Kosovom i Turskom.

Vatrenima će to biti prilika da skinu gorak okus poslije poraza na Islandu u lipnju.

IZBORNIK U ELEMENTU NA OKUPLJANJU VATRENIH: ‘Modrić je dika i ponos hrvatskog roda! Nikad ne bi ostavio reprezentaciju’

“Zadnja utakmica na Islandu mi je pokvarila ljetovanje”, rekao je Ante Čačić u intervjuu za HNTV.



“Tijekom ovih nekoliko mjeseci bio sam na dosta utakmica naših klubova u borbi za Europu. Razgovarao sam i s našim igračima. Bilo je dosta obaveza”, kazao je izbornik.

“Svi su dobro raspoloženi. Početak je sezone. Neki su krenuli ranije, neki tek kreću. Bit će u subotu i u utorak na nivou i nadam se da ćemo se vratiti na stazu na kojoj smo bili prije Islanda”, dodao je.

Barišić ili Pivarić?

Prijelazni rok bliži se kraju pa je pitanje kako se to odražava na igrače.

“Nisam primijetio da netko od igrača s nestrpljenjem očekuje što će se dogoditi. Perišić ima veliko povjerenje trenera. Neće biti nezadovoljan ako ne ode iz Intera. S Kovačićem nisam o tome razgovarao. Zidane vjeruje u njega. S obzirom na konkurenciju za očekivati je da će kroz utakmice u kojime igra napredovati. U dogledno vrijeme će biti standardan igrač tako velikog kluba”, smatra Čačić.

Pojasnio je i kako je dobra forma Borne Barišića odlična stvar jer je reprezentacija godinama deficitarna na lijevom boku.

“Pojava Barišića veseli. On raste i napreduje”, poručio je pa se još jednom osvrnuo na činjenicu da se zbog brojnih ozljeda u zadnjoj liniji obratio Srni za pomoć.

Srna?

“Cijele kvalifikacije imali smo poteškoća. Uvijek je netko bitan nedostajao što smo uspjeli nadomjestiti. Sada nema Ćorluke, Jedvaja, a Vrsaljko se tek vratio pa me to me natjeralo da se obratim bivšem kapetanu i da mu kažem da ima prostora i da nam može pomoći. On je rekao da imamo dovoljno kvalitetnu ekipu i bez njega te je ostao je pri odluci o opraštaju. Veseli me što se Vrsaljko oporavio. Vjerujem da će riješiti probleme na desnoj strani”, kazao je Čačić.

Nikola Kalinić tek je dovršio transfer u Milan pa je pitanje hoće li igrati.

“On je kasnio s promjenom kluba i dosta je treninga propustio. Fale mu treninzi. Vidjet ćemo hoćemo li mu dati određenu minutažu”, rekao je izbornik.

Za razliku od obrane vezni red je besprijekoran.

Modrić ostaje kapetan

“Tu smo kvalitetni. Badelj, Rakitić. Modrić…Veseli forma Kovačića. Tu je i Brozović. Kovačić ima problema s mišićem donjeg dijela trbuha. Vidjet ćemo koliko ćemo ga moći koristiti. Tu i u napadu ćemo imati najmanje briga.. Najveći problemi su zadnjoj liniji”, dadao je Čačić i nastavio.

“Uvjeren sam da imamo kvalitetu za izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu. Treba nam dobro ozračje i podrška. Vjerujem da će tako biti u Zagrebu i Osijeku i da će nas pehovi koji su nas pratili zaobići”, smatra izbornik pa upozorava.

“Pogubno bi bilo upisati unaprijed tri boda s Kosovom. Moramo ući maksimalno ozbiljno u susret nakon čega slijedi zahtjevno gostovanje u Turskoj”, poručio je izbornik.

Za kraj je potvrdio da Modrić ostaje kapetan.

“Da, to nije bilo dvojbeno unatoč špekulacijama. Nije lako održavati atmosferu uz toliko uboda i negativnih strelicama prema hrvatskom nogometu i reprezentaciji. Činimo sve da se zaogrnemo plaštem, ostanemo svoji i da se usredotočimo na posao. To smo i učinili i nećemo posustati”, završio je.