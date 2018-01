SRBIJA NA HRVATSKU SA ŠEST DEBITANATA: ‘Oni će imati podršku EHF-a i toga moramo biti svjesni’

Na popisu je bivši mladi hrvatski reprezentativac Stefan Vujić, a debitanti su i oba golmana (Ivanišević, Cupara) te tri lijeva vanjska (Đorđić, Jovanović, Obradović).

Izbornik srpske rukometne reprezentacije Jovica Cvetković objavio je popis za Europsko prvenstvo koje se od 12. do 28. siječnja igra u Hrvatskoj. Upravo će se njegovi izabranici suprotstaviti u petak Kaubojima Line Červara. Zanimljivo je da će Cvetković suprotstaviti Hrvatskoj sa šest debitanata.

PROTIV NJIH IGRA HRVATSKA: Srpski izbornik objavio popis rukometaša koje namjerava suprotstaviti Červarovoj družini

“Moram razmišljati i o sadašnjosti i o budućnosti. Ovo je najbolje što imamo. Stojim iza njih i svega što se dogodi. Ovo su dobri momci. Na kraju, što god bude ja sam taj koji kreira igru i sve negativno što se dogodi slobodno neka mi se stavi na dušu. Namjere su mi dobre, ali moja funkcija podrazumijeva da moram prihvatiti odgovornost i to ću rado napraviti. Očekujem da damo sve od sebe. Ovo je sport i svi žele biti prvi, drugi ili treći”, poručio je izbornik Srbije.



Otvaranje s domaćinom

Potom se osvrnuo na prvu utakmicu, s Hrvatskom u rasprodanoj Spaladium Areni u Splitu.

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Jovica Cvetković saopštio spisak od 16 igrača za šampionat Evrope u Hrvatskoj, na kojem ipak nema iskusnog pivotmena Rastka Stojkovića https://t.co/r8N4rxh3A1 #rtsvesti pic.twitter.com/7DkKGF5nuY — RTS_Sport (@RTS_Sport) January 11, 2018

“Dobro se poznajemo. Dobra je to reprezentacija. Oni će imati pritisak domaćeg terena, ali i podršku EHF-a kao organizatori. Toga moramo biti svjesni kao i to koliko moramo biti bolji da bi slavili. To nije jedina utakmica. Moramo je gledati u sklopu sve tri utakmice koje nas čekaju. Pobjeda nad Hrvatskom ne donosi neku prednost, naprotiv, u situaciji gdje su oni domaćini može se dogoditi da pobijedite, a onda izgubite dvije ostale utakmice i ispadnete. Moramo dobro rasporediti snage koje imamo i odigrati pametno”, kazao je Cvetković.

Upitan je i o velikom interesu medija za ovaj susret.

Bez najboljeg na Hrvatsku

“Ne bi se toliko pričalo o tome da situacija između dvije zemlje nije napeta. To je stvar politike. Stalno se govori o pritisku koji imaju Hrvati. Imamo ga i mi. Zanimljivo je, igramo protiv Hrvatske u Splitu, mediji s obje strane nešto čačkaju, svi bi željeli objaviti nešto interesantno i posebno. Oprezni smo u izjavama. Nije problem što mi mislimo. To se zna. Između naših reprezentacija nema ništa loše. Momci se međusobno druže, igraju zajedno. To je sportski svijet, ali znamo kako je u politici. Ne traži se ništa pozitivno, traži se nešto loše kako bi se to moglo plasirati u javnost. Volio bih da nemamo kontakte ni s kim i razbistrimo glave, ali dobro. Kako je nama tako je i njima”, smatra Cvetkoivć.

Jovica Cvetković preterano odiše optimizmom pred otvaranje EP i duela sa domaćinom u Splitu. Ne znam povoda za toliki optimizam ako se pogledaju igre Orlova u pripremnom periodu. Plus kad nas dočeka 10,000 neprijateljskih ujkica biće jebeno. — Dragan Mance (@VasilijeVv) January 6, 2018

Srbija će biti lišena pomoći kružnog napadača Rastka Stojkovića, potvrdio je izbornik.

“On je bio mjesec dana izvan trenažnog procesa. Nespreman je i ne želim riskirati njegovu budućnost. Apeliram i na njegov klub da mu omogući liječenje, odnosno, odlazak na operaciju. Što se tiče njegovog reprezentativnog statusa, on je jasan. Dok god bude želio igrati za reprezentaciju, a ja budem bio izbornik, on će svoje mjesto imati”, završio je.