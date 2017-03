SRAMOTAN PLAN EUROPSKIH BOGATAŠA: Da se ostvario hrvatski klubovi teško bi zaigrali Ligu prvaka

Uoči kongres Europskog nogometnog saveza (UEFA) 5. travnja u Helsinkiju, prvog pod predsjedanjem Slovenca Aleksandra Čeferina, novi čelnik UEFE je u razgovoru za New York Times govorio i aktualnostima europskog nogometa.

Čeferin je, između ostaloga, odlučio uvesti promjene i u kod same organizacije kongresa, pa će po prvi puta svi članovi UEFE biti u istom hotelu.

“Dosad je bila praksa da su predsjednici nacionalnih saveza u jednom, a članovi Izvršnog odbora u drugom, puno luksuznijem hotelu.Također, članovi IO-a su imali prijevoz limuzinama, a mi ostali autobusima, a čak je večera bila u odvojenim prostorijama. To se više neće događati”, kazao je Čeferin, koji je govorio i o promjenama u Ligi prvaka.

Europsko udruženje klubova (ECA) je zatražilo da se broj klubova u skupinama Lige prvaka smanji s 32 na 24, a nakraju su se najveće europske lige – španjolska, engleska, talijanska i njemačka – zadovoljili s po četiri mjesta u elitnom natjecanju.



“Pet velikih liga, a tu uključujem u francusku, donose čak 86 posto prihoda Lige prvaka i to treba poštovati, ali nogomet moramo razvijati i u malim državama. Svima sam za primjer dao Maribor i kakvo je to zapravo veselje kada se klub iz jedne male države kao što je Slovenija plasira u Ligu prvaka. Čak 70 posto žitelja Maribora je gledalo utakmice Lige prvaka, a to je neprocjenjivo za razvoj nogometa”.

Čeferin je kazao i da sprema reformu koja će ograničiti mandate članova IO-a i predsjednika UEFE.

“Kad sam postao predsjednik UEFE mnogi su mi prilazili i govorili da ne ograničavam mandate jer je to dosad bio ekskluzivan klub u kojem možeš ostati 20 ili 30 godina. Ja sigurno ne želim ostati predsjednik 20 godina”, kazao je čelni čovjek europskog nogometa.