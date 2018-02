SRAMOTAN INCIDENT NA UTAKMICI VOJVODINE I ZVEZDE: Hrvatskog suca gurnuli u bazen

Ovaj slučaj vjerojatno će završiti na disciplinskoj komisiji, a Vojvodina će teško izbjeći kaznu.

Nevjerojatnom prizoru svjedočila je publika tijekom vaterpolske utakmice između Vojvodine i Crvene zvezde u Novom Sadu. Naime, dvije sekunde prije kraja jedan od nezadovoljnika iz publike gurnuo je hrvatskog suca Marka Matijevića u bazen nakon čega je dao petama vjetra. Sucu je priskočio pomoći direktor Vojvodine Kolja Lazor da bi Matijević po izlasku iz bazena svirao kraj.

Zvezda je, javlja Kurir, bila na pragu prvog poraza u sezoni, a Vojvodina 12 sekundi do velikog trijumfa i povratka na prvo mjesto. No, Dejan Savić je prvo tražio time-out, a onda je Đorđe Tanasković izborio igrača više. Akciju je uspješno završio Veljko Tanoksić i izgledalo je da je tu kraj. Međutim, tada je došlo do incidenta, koji je bacio sjenu na utakmicu dva najbolja srpska kluba u regionalnoj ligi.



Ovaj slučaj vjerojatno će završiti na disciplinskoj komisiji, a Vojvodina će teško izbjeći kaznu. Jedna je opcija da se upiše 5:0 pobjeda Zvezde, a postoji i mogućnost da ostane 7:7 jer je ostalo samo dvije sekunde do kraja.