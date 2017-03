PREDSJEDNIK RIJEKE NAPADNUT BOCOM: ‘Dobro me pogodio, ali neću zvati policiju, neka se taj sam prijavi’

Poljudski derbi nije mogao proći bez incidenta. Osim što je Torcida prekinula utakmicu bakljadom, a na kraju je jedan navijač utrčao u teren, nakon dvoboja Hajduka i Rijeke koji je završio remijem 1:1, na tribini je napadnut Rijekin predsjednik Damir Mišković.

Napali su ga navijači Hajduka, a uz verbalne uvrede, prema Miškoviću je doletjela i jedna boca.

‘Tužno da me netko pogodio bocom’

“To je sramota”, prokomentirao je Mišković incident.

“Večeras je utakmica bila odlična, ali ovo što je bilo na kraju utakmice nije dobro ni za koga. Tužno je da me netko pogodio bocom u loži. Ne znam kakva je bila boca, ali dobro me pogodilo. Neću prijaviti policiji, nek’ se prijavi onaj tko me pogodio”, rezigniran je bio Mišković.



NAPETI JADRANSKI DERBI ZAVRŠIO BEZ POBJEDNIKA: Rijeka se spasila s bijele točke, Dinamo se približio na četiri boda

HAJDUK VEĆ ZBRAJA KAZNE: S tribina ponovno letjele baklje, Torcida provocirala Riječane transparentom na ćirilici

‘Svi su napaljeni na nas’

O utakmici je predsjednik Rijeke kazao:

“Hajduk je bio bolji prvo, a mi drugo poluvrijeme, rezultat je objektivan. Ne vjerujem u te priče o pomaganju Dinamu. Hajduk je igrao za sebe, ne vjerujem u te priče tko će pomagati kome. Hajduk je bio jako agresivan, u posljednje vrijeme svi su napaljeni na nas. Nema nas što biti strah Dinama, puno je utakmica do kraja, puno bodova u igri”.

Mišković ne sumnja u pošteni HNL, iako je nedavno dao ostavku na funkciju u HNS-u.

‘Ne vidim razloga da prvenstvo ne bude pošteno do kraja’

“Ne vidim razloga da ne bude pošteno prvenstvo do kraja. Moj odlazak iz HNS-a nije bilo u afektu, to je jedna druga tema. Previše se negativno gleda na hrvatski nogomet”. kazao je Mišković i zaključio:

“Bio je pravi derbi, zasluženo 1:1. Dva boda nisu prosuta, ali do kraja ima puno utakmica”.