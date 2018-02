SPLIĆANI STRAHUJU OD MR. DERBYJA: ‘Svjesni smo Dinamove kvalitete, ali od naše igre nećemo odstupiti’

Modri trenutno imaju 12 bodova prednosti ispred Hajduka.

U nedjelju u 15 sati na Maksimiru se igra najveći derbi hrvatskog nogometa Dinamo – Hajduk. Dan prije susreta predstavnicima medija na Poljudu se obratio trener Željko Kopić.

“Pokazali smo da možemo napraviti kvalitetne stvari i to me čini zadovoljnim. Apsolutno sam miran pred susret, čekamo početak susreta da pokažemo ono što radimo. Tendencija je da se igra s puno čiste igre, napadački. Vjerujem da ćemo to pokazati na pravi način i da će svi navijači vidjeti dobar, kvalitetan i odlučan Hajduk”, poručio je Hajdukov trener i nastavio.

Svim snagama u napad

"Ne razmišljamo o tome nego o zahtjevima koje stavljamo pred momčad. Želimo igrati napadački, a jasno smo pokazali i da se preko taktičke discipline znamo braniti svi zajedno", kazao je Kopić.



“Ne razmišljamo o tome nego o zahtjevima koje stavljamo pred momčad. Želimo igrati napadački, a jasno smo pokazali i da se preko taktičke discipline znamo braniti svi zajedno”, kazao je Kopić.

“Soudani? Dinamo ima napadački potencijal, ali mi od naše igre nećemo odstupiti. Pokušat ćemo ga neutralizirati kroz jasan taktički kontekst i iskoristiti slabosti suparnika. Želim zadržati mir i da naša momčad gdje god igrali prezentira kvalitetan nogomet. Neka specijalna motivacija za ovaj susret nije potrebna. Svi jedva čekaju izaći na travnjak i pokazati kvalitetan nogomet”, završio je.