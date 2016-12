SPEKTAKL U TOKIJU: Cijela Hrvatska je iza Cro Copa, može li legendarni borac do velikog trijumfa na zalasku karijere?

U subotu od sedam ujutro po hrvatskom vremenu kreće finalna runda Rizin World Grand-Prixa.

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Filipović nakon pobjede nad Amerikancem Kingom Moom ima novi težak izazov. U polufinalnom obračunu čeka ga Estonac Kaido ‘Baruto’ Hoovelson. Riječ je o nekadašnjem 180 kilograma teškom i dva metra visokom bivšem sumo borcu.

Međutim, Cro Cop je poznat je kao ‘ubojica divova. Rušio je on teškaše poput Boba Sappa (150 kg), Jana Nortje (160 kg) i Choi Hong-mana (150 kg).



“Vjerujem u sebe, vjerujem da ću proći Baruta iako je to ogroman čovjek od 180 kilograma i dva metra visine”, rekao je Cro Cop u razgovoru za Gol.hr.

“Na mojoj su strani brzina i borilačko umijeće. On je iznimno jak čovjek, dolazi iz suma i pokušat će me baciti dolje. Moje je da mu to ne dopustim”, dodao je Filipović.

Cro Cop je, inače, odlučio propustiti sučeljavanje i odmarati se za subotu, što je Estonac iskoristio kako bi se našalio na njegov račun.

"Nadam se da će doći do sutra", poručio je Baruto.

“Nadam se da će doći do sutra”, poručio je Baruto.

Baruto je, inače, u četvrtfinalu pobijedio japanskog veterana Tsuyoshija Kosaku jednoglasnom odlukom sudaca.

Prema prognozama kladionica cro Cop je veliki favorit. Koeficijent na njegovu pobjedu iznosi oko 1.30 dok je na slavlje Baruta visokih 3.00.

Hrvatski borac i Estonac u ring ulaze u trećem meču programa koji počinje oko 7 sati. Poslije njih će u akciju drugi polufinalni par Amir Aliakbari – Valentin Moldavsky. Finale je na rasporedu isti dan, oko 12 sati.

Raspored borbi Rizin World GP-a

1. Charles ‘Krazy Horse’ Bennett – Minoru ‘Philip’ Kimura

2.Amir Aliakbari – Valentin Moldavski

3.Mirko ‘Cro Cop’ Filipovic – Kaido ‘Baruto Kaito’ Hoovelson

4.Hayato ‘Mach’ Sakurai – Wataru Sakata

5.Gabi Garcia – Yumiko Hotta

6.Kizaemon Saiga – Dillin West

7.Andy ‘The CrAsian’ Nguyen – Miyu Yamamoto

8.Rena Kubota – Hanna ‘Tyson’ Gujwan

9.Hideo Tokoro – Erson Yamamotoo

10.Tatsuya Kawajiri – Kron Gracie

11. Grand-Prix finale