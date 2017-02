UŽIVO: Hrvatska protiv Španjolske u Osijeku, Škugor stigao do velikog preokreta

Hrvatska reprezentacija koja će se pod vodstvom izbornika Željka Krajana suprotstaviti Španjolskoj u Osijeku u dvoboju 1. kola Svjetske skupine, sastavljena je od jednog debitanta i trojice tenisača s malo iskustva na najvećim natjecanjima pa bi eventualna pobjeda predstavljala jedno od najvećih iznenađenja u 117-godišnjoj povijesti Davis Cupa.

UŽIVO:

Škugor – Carreno-Busta 2:1 (3:6), 6:3, 6:4.

4.set

3. set

6:4 – To! Škugor vodi 2.1.

5:4 – Škugora gem dijeli do preuzimanja vodstva.

5:3 – Franko Škugor igra na visokom nivou. Samo nek tako nastavi!

4:3 – Španjolac je osvojio gem, Škugor servira.

Pogledaj fotogaleriju

4:2 – Škugor je obranio servis.

3:2 – Hrvat je opet napravio break. Bravo!

2:2 – Škugor je, nažalost, ostao bez početne prednosti.

2:1 – Španjolac je došao do gema.

2:0 – Franko je lako osvojio gem na svom servisu.

1:0 Škugor je odmah na početku napravio break!

2. set

6:3 – Škugor je osvojio set.

Franko Škugor osvojio drugi set 6:3 protiv Pabla Carrena Buste i izjednačio na 1-1 #DavisCup #CROESP STREAM -> https://t.co/6WJ0PVjlwR pic.twitter.com/rZsDFh3aRt — HRT Sport (@HRTsport) February 3, 2017

5:3 – Španjolac je osvojio gem na svom servisu. Škugor servira za set.

5:2 – Škugor je osvojio gem na svom servisu.

4:2 – Škugor je napravio break. Sada ima priliku osvojiti set. Ajmo Franko!

Šibenčanin Franko Škugor koji će u rujnu proslaviti 30. rođendan najstariji je i najiskusniji tenisač ove reprezentacije, ali i njegovi nastupi u Davis Cupu mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Četiri puta je bio nominiran i odigrao samo jedan pojedinačni meč, kao debitant 2015. na gostovanju u Srbiji, kad je u rezultatski nevažnom meču poražen od Filipa Krajinovića.

Škugor važne pobjede s Ivanom Dodigom

U tri nastupa u parovima, ostvario je važne pobjede s Ivanom Dodigom u Brazilu 2015. i u Belgiji prošle godine, a poražen s Marinom Draganjom u Kraljevu protiv Srbije.

Škugor u pojedinačnoj konlurenciji ima dva meča na tri dobivena seta iz Wimbledona 2016. godine. U posljednjem kolu kvalifikacija u četiri seta je svladao Austrijanca Geralda Melzera, a u prvom kolu glavnog turnira u pet setova (8-10 peti set) izgubio od Francuza Benoita Pairea.

Mektiću je ovo treća nominacija

Godinu dana mlađi Zagrepčaninu Nikoli Mektiću ovo je tek treća nominacija, a svoj jedini nastup imao je 2011. godine u Južnoafričkoj Republici, gdje je u rezultatski nevažnom meču svladao Ravena Klaasena. Bio je u sastavu reprezentacije koja je 2013. poražena od Italije u Torinu, ali nije igrao. Mektić je u karijeri odigrao samo jedan pojedinačni meč na tri dobivena seta, 2011. godine u posljednjem kvalifikacijskom kolu za nastup u Wimbledonu, ali ga je izgubio u tri seta od Irca Conora Nilanda.

Pavić ima debitantski nastup

Najviše iskustva u pojedinačnim mečevima na tri dobivena seta (2-2) ima 27-godišnji Ogulinac Ante Pavić koji će u Osijeku imati debitantski Davis Cup nastup, odluči li ga izbornik Željko Krajan uvrstiti među one koji će zaigrati. Pavić se 2014. godine prvo kvalificirao za nastup na Roland Garrosu, gdje ga je u 1. kolu glavnog turnira u tri seta svladao Francuza Gilles Simon.

Samo tri tjedna poslije, Pavić je prošao iz kvalifikacija do drugog kola u Wimbledonu. U posljednjem kolu kvalifikacija u četiri seta pobijedio je Francuza Marca Giquela. U 1. kolu glavnog turnira svladao je Kolumbijca Alejandra Fallu u tri seta, da bi na isti način bio poražen u 2. kolu od Španjolca Feliciana Lopeza.

Marin Draganja ima iskustvo, ali…

Marin Draganja iskustvo igranja pet setova u parovima ima iz Davis Cupa i s turnira u Wimbledonu. Iz pet mečeva ima samo jednu pobjedu, u kombinaciji s Marinom Čilićem na gostovanju u Nizozemskoj, gdje je 2014. godine Hrvatska izborila povratak u Svjetsku skupinu.

Takvoj hrvatskoj reprezentaciji suprotstavit će se reprezentacija u kojoj su trojica tenisača rangirana među 35 najboljih u pojedinačnoj konkurenciji (Bautista Agut – 16, Carreno Busta – 26, F. Lopez – 33.) te trojica među 20 najboljih u parovima (M. Lopez – 10, F. Lopez – 12, Carreno Busta – 17.).

Bautista Agut gotovo redovito dolazi do osmine finala na najvećim natjecanjima

Roberto Bautista Agut gotovo redovito dolazi do osmine finala na najvećim natjecanjima, što je na nedavno završenom Australian Openu učinio po peti put na posljednjih sedam Grand Slam turnira.

Pablo Carreno Busta je nakon plasmana u 3. kolo prošlogodišnjeg US Opena isti rezultat ostvario i u Melbourneu. Feliciano Lopez je u pojedinačnoj konkurenciji bivši četverostruki četvrtfinalist na Grand Slam turnirima, a u paru s Marcom Lopezom je aktualni pobjednik Roland Garrosa. Pablo Carreno Busta je je također dobra opcija za parove, jer je na prošlogodišnjem US Openu stigao do finala sa sunarodnjakom Guillermom Garcijom Lopezom, a na ovogodišnjem Australian Openu je ista kombinacija dogurala do polufinala.