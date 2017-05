RIJEČANI U SPEKTAKLU UZELI I KUP! Dinamo im nije mogao ništa, Kekova momčad slavi dvostruku krunu

Rijeka je pobjednik Hrvatskog kupa! U finalnoj utakmici igranoj u Varaždinu, Kekova je momčad slavila protiv Dinama s 3:1, Riječani slave četvrti Kup i prvu dvostruku krunu u povijesti kluba! Golove za novo slavlje Riječana zabili su Mario Gavranović (24, 47) i Dario Župarić (73), dok je pogodak za ‘modre’ zabio Dani Olmo (38).

Dinamo je nakon 12 godina okončao sezonu bez trofeja, na ovoj utakmici imao je tek dva udarca u okvir gola. Rijeka je ovim trijumfom po četvrti put slavila u Kupu u svom petom finalu, dok je Dinamo u 20. finalu upisao peti poraz. Zanimljivo, Dinamo je tek četvrti put ostao bez trofeja u sezoni, a to se ‘modrima’ dogodilo i 1992., 1995. i 2005. godine.

EUFORIJA MEĐU RIJEČANIMA: ‘U Maksimiru smo bili pijani, ovdje smo pokazali da smo najbolji klub u državi’





Pogledaj fotogaleriju

Rijeka povela u 24. minuti

Rijeka je daleko bolje ušla u utakmicu i u prvih 15 minuta stvorila je dvije lijepe prilike. U 10. minuti Mišić je sjajnim proigravanjem ‘vanjskom’ proigrao Gavranovića koji je pucao iz prve, ali je Zagorac obranio. U 14. minuti ponovo je Gavranović imao priliku. U gužvi ispred gola uspio je osvojiti loptu i pucati, ali nedovoljno precizno.

Svoju premoć Rijeka je okrunila pogotkom u 24. minuti. Andrijašević je pobjegao Dinamovoj obrani, te pucao iskosa, no Lešković je njegov udarac blokirao. Lopta je ponovo stigla do Andrijaševića koji je povratnom loptom uposlio Gavranovića, a švicarski napadač je zabio u suprotni kut za 1-0.

KEK, JUNAK SVIH RIJEČKIH JUNAKA: ‘Nije nam bilo lako nakon ‘šamaranja’ u Maksimiru, ali moja momčad nije zakazala’

Dinamo je prvi put zaprijetio u 31. minuti, no Soudani je pucao pored gola. Bio je to prvi udarac ‘modrih’ prema suparničkom golu. Ipak, sedam minuta kasnije Dinamo je stigao do izjednačenja, a pogodak je postigao Dani Olmo. Matel je ubacio iz prekida, a lopta se odbila do mladog Španjolca koji je zabio za 1-1.

Vodstvo na početku 2. poluvremena

Do kraja poluvremena više nije bilo uzbuđenja, no nastavak susreta sjajno je počeo za nove hrvatske prvake. Već u 47. minuti Rijeka je ponovo povela, a drugi pogodak na utakmici i sedmi u Kupu zabio je Gavranović. Mišić je nabacio iz kornera, a Gavranović na drugoj vratnici glavom zabio za 2-1. Deset minuta kasnije Dinamo je mogao izjednačiti. Olmo i Pavičić su ispremiješali obranu Rijeke, lopta je došla do Soudanija koji pucao s desetak metara pogodivši vratnicu. Lopta se odbila do Gojaka koji je pokušao glavom, ali je pucao pored gola. U 68. minuti Hodžić je imao zicer, no s pet, šest metara je pucao slabo i Prskalo je bez većih problema zaustavio njegov udarac.

U trenucima kada se činilo da će Dinamo iskoristiti veliki pritisak, Rijeka je zabila za 3-1. I to ponovo nakon ubačaja iz kornera. Mišić je ubacio, a Župarić lijevom nogom zabio iz okreta.

Do kraja utakmice Dinamo je prijetio, ali bez konkretnme završnice.

DINAMO – RIJEKA 1:3

Strijelci: 0:1 Gavranović (24.), 1:1 Olmo (37′), 1:2 Gavranović (46.), 1:3 Župarić (72.)

DINAMO: Zagorac – Matel, Lešković (od 53. Soldo), Schildenfeld, Pivarić – Pavičić, Gojak (od 59. Sammir), Machado, Soudani, Olmo, Hodžić (od 75. Henriquez)

RIJEKA: Prskalo – Ristovski (od 85. Žuta), Elez, Župarić, Vešović – Mišić, Bradarić, Andrijašević (od 60. Maleš) – Bezjak, Gorgon (od 74. Čanađija), Gavranović.

Sezona Pobjednik

1991/92. Inker

1992/93. Hajduk

1993/94. Croatia

1994/95. Hajduk

1995/96. Croatia

1996/97. Croatia

1997/98. Croatia

1998/99. Osijek

1999/00. Hajduk

2000/01. Dinamo

2001/02. Dinamo

2002/03. Hajduk

2003/04. Dinamo

2004/05. Rijeka

2005/06. Rijeka

2006/07. Dinamo

2007/08. Dinamo

2008/09. Dinamo

2009/10. Hajduk

2010/11. Dinamo

2011/12. Dinamo

2012/13. Hajduk

2013/14. Rijeka

2014/15. Dinamo

2015/16. Dinamo

2016/17. Rijeka

UKUPNO:

14 – Dinamo

6 – Hajduk

4 – Rijeka

1 – Osijek, Inter (Inker) Zaprešić

Kraj utakmice!

[KUP HRVATSKE] Nogometaši @NKRijeka pobijedili su @Dinamo 3:1 osvojivši četvrti Kup Hrvatske! — NK Rijeka (@NKRijeka) May 31, 2017

90' FT Dinamo – Rijeka 1:3 (Olmo). Modri nažalost nisu uspjeli obraniti titulu pobjednika Kupa #DZG #HRKup pic.twitter.com/5fwsFi7mqq — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 31, 2017

90+4 – Gotovo je! Rijeka je osvojila Kup!

90′ – Igrat će se četiri minute sudačke nadoknade.

87′ – Bezjak je primio loptu u kaznenom prostoru, ali je nije uspio uputiti prema vratima, Dinamova obrana konačno je nešto blokirala

80′ – Još deset minuta slabe nade u preokret Dinama, Riječani na tribinama već slave duplu krunu.

75′ – Evo prilike za Henriqueza, Hodžić ide na klupu. Petev vuče očajnički potez i uvodi napadača kojemu ove sezone baš i nije davao priliku.

73′ – Izlazi Gorgon, ulazi Čanađija

72′ – GOOOOL! Rijeka vodi 3:1, ovaj put zabio je stoper Župarić! Pogodio je lijevom nogom, iz teške situacije, dok je Dinamova obrana opet bila bez reakcije. Asistirao je Elez. Lupio je Petev po pleksiglasu nogom, očajan zbog igre u obrani svoje momčadi

72' GOL! Rijeka vodi 3:1. Župarić #HRKup — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 31, 2017

70′ – Bakljada na tribini gdje su Boysi, utakmica je nakratko prekinuta.

69′ – Opet prijeti Soudani

67′ – Stopostotna prilika za Dinamo! Prskalo je jedva uspio obraniti udarac Hodžića iz blizine! Trebao je to Armin zabiti, ali promašio je zicer.

63′ – Hodžić je laktom pogodio Vešovića, ali sudac Vučemilović nije mu pokazao ni žuti. Dinamov napadač već ima jedan… Zanimljivo.

60′ – Iz igre izlazi Andrijašević, ulazi Mate Maleš. Zatvara li to Kek utakmicu?

59′ – Ušao je Sammir umjesto Gojaka

59' Iz igre je izašao Gojak, u igri je Sammir. #DZG #HRKup — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 31, 2017

58′ – Kakva prilika za Dinamo! Ponovno Soudani, uzdrmao je gredu! Lopta se odbila do Gojaka koji nije uspio pogoditi

52′ – Iz igre je izašao Lešković, očito ne može više, u igru je ušao mladi Vinko Soldo, donedavni član Dinamove druge momčadi.

49′ – Ubacio je Mišić s desne strane, ali nije uspio pronaći Gavranovića u skoku.

46′ – GOOOOL! Tek što se krenulo s centra, Rijeka opet vodi, zabio je Gavranović! Klasična kombinacija, nakon ubačaja iz kuta s lijeve strane, napadač Rijeke bio je na drugoj vratnici i glavom zatresao mrežu za 2:1 Rijeke. Ne znamo gdje je bila Dinamova obrana.

“Zadovoljni smo rezultatom, ali nismo dobro ušli u utakmicu kao u subotu, napravili smo puno pogrešaka, Riječani su stvorili par šansi, ali na sreću spasio nas je vratar Zagorac. U drugom poluvremenu možemo očekivati puno bolji Dinamo. Dosta nam igrača nedostaje u obrani, nemamo Benkovića, Sigalija, Lešković nije potpuno spreman”, kazao je Marko Marić, pomoćni trener Dinama.

Kraj 1. poluvremena

45+1 – igra se minuta sudačke nadokade, krenuo je Bezjak prema golu, iako je Andrijašević bio u boljoj poziciji.

43′ – Žuti karton za Hodžića zbog prekršaja na Vešoviću.

42′ – Razbudio se Dinamo, othrvao stisku Riječana iz prvih pola sata.

39′ – I treći žuti karton za riječke braniče, zaradio ga je Ristovski

37′ – GOOOOL! Dinamo je izjednačio, strijelac je Olmo! U razdoblju Rijekine dominacije, “modri” su uspjeli izjednačiti, sjajno je mladi Španjolac “stisnuo” loptu iz svladao Prskala. Nakon izvedenog slobodnog udarca, lopta se odbila od Leškovića točno do Olma.

35‘ – I Elez je požutio u momčadi Rijeke, zbog starta na najopasnijem Dinamovom igraču Soudaniju.

31′ – Žuti karton za Pivarića zbog starta na Župariću.

31′ – Kako je opasan Soudani! Alžirac je u subotu utrpao tri gola Riječanima, sad je imao najozbiljniji pokušaj, jedini pravi prema vratima Prskala.

30′ – Prvih pola sata prošlo je u totalnoj dominaciji Rijeke. Očito se Kekova momčad oporavila od slavlja i nevažnog poraza 2:5 od prošlog vikenda u Maksimiru

28' Žuti karton za Vešovića. #HRKup — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 31, 2017

24′ – GOOOL! Gavranović! Sjajno je bivši švicarski reprezentativac iskoristio Andrijaševićevu asistenciju s lijeve strane, pogodio je donji desni kut Dinamovih vrata.

17′ – Još jedna prilika za Rijeku, spašava Zagorac. Dinamo jedva da je koji put prešao centar.

14‘ – Nova prilika za Riječane, Andrijašević je proigrao Gavranovića koji je petljao pred Dinamovim vratima, ali je na kraju uspio gurnuti loptu za Franka, koji je ipak ostao prekratak da bi loptu ugurao u suparničku mrežu.

10′ – Sjajan potez Josipa Mišića, odlično je proigrao Gavranovića koji je tukao iz prve, ali je Zagorac uspio obraniti.

9′ – Zatresla se Dinamova mreža, ali Gavranović je bio u zaleđu, požurio je za pola koraka, dobra odluka linijskog suca

8' Zatresla se sad mreža Dinama, ali slavlje Riječana trajalo je jako kratko s obzirom na to da je Gavranović bio u zaleđu. #HRKup — GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 31, 2017

3′ – Umalo autogol! Atraktivno je pokušao izbaciti Schildenfeld i skoro svladao Zagorca! Na početku utakmicu živo je pred Dinamovim vratima. Schifo je htio izbaciti ubačenu loptu Vešovića, ali umalo je poslao loptu u Dinamovu mrežu.

2′ – Prva intervencija Dinamovog vratara Danijela Zagorca, koji je uspio izbiti ubačaj s desne strane.

1′ – Počelo je finale Kupa! Hoće li Dinamo po 15. put ili Rijeka po četvrti podići ‘Rabuzinovo sunce’?

20:10 – Sve je spremno za početak finala Kupa, utakmicu sudi Osječanin Ante Vučemilović-Šimunović. Kapetani Josip Pivarić i Prskalo predvode momčadi na terenu, deset tisuća ljudi uživo će pratiti nogometni spektakl u Varaždinu.

19:00 – Rijeka je na putu do finala prošla Croatiju iz Đakova (3:0), Rudeš (5:3), Lokomotivu (3:1), Osijek (3:1 u gostima, 2:0 kod kuće), dok je Dinamo redom pobjeđivao Veli vrh (5:0), Bjelovar (2:0), Inter (1:0), Split (6:0 i 0:0).

18:30 – Dinamo će biti oslabljen u Varaždinu, na posljednjoj utakmici ozlijedio se Moro, nema ni Ćorića koji je, ako je vjerovati treneru Petevu, odbio igrati dvije posljednje utakmice, a Dinamov trener neće moći računati na Benkovića, Perića i Fiolića. Upitni su Antolić, Sigali i Lešković, veliki su problemi u obrani, spreman je tek Schildenfeld.

Što se tiče Rijeke, upitan je nastup Bradarića i Maleša, a Župarić i Gorgon propustili su posljednje treninge.

18:00 – Danas je dan Grada Zagreba, a Dinamo se nada trofeju.