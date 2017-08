SPEKTAKL NA FONTANAMA: Pao jedan rekord, Stipe Žunić nije ispunio obećanje, svjetski prvak uvjerljivo slavio

Svjetski prvak u bacanju kugle, Novozelanđanin Tomas Walsh pobjednik je trećeg Memorijala Ivana Ivančića, natjecanja kuglaša u sklopu međunarodnog zagrebačkog atletskog mitinga održanog u ponedjeljak pored fontana, dok je brončani s nedavnog SP-a u Londonu Stipe Žunić zauzeo šesto mjesto.

Walsh je u svom četvrtom dolasku u Zagreb ostvario treću pobjedu, drugu zaredom, a za taj domet dovoljan mu je bio hitac od 21.50 metara kojega je ostvario u trećoj seriji. Odličan hitac Novozelanđanin je imao i u drugoj seriji kada je bacio samo dva centimetra manje.

Drugo mjesto osvojio je Australac Damien Birkinhead s novim nacionalnim rekordom od 21.35m, dok je treći Poljak Michal Haratyk bacio samo centimetar manje.

Žunić je tijekom natjecanja imao tri ispravna hica, a sva tri su završavala oko 20.50 metara. U drugoj seriji dobacio je do 20.47m, u četvrtoj do 20.66m, što mu je bio i najbolji hitac, a u petoj do 20.60m.

Ti rezultati su gotovo metar kraći od njegova hrvatskog rekorda od 21.48m kojega je postavio ranije ove godine u Splitu, odnosno rezultata s kojim je osvojio broncu na SP u Londonu (21.46m) ranije ovoga mjeseca.

Žunić nije uspio prebaciti 22 metra, kao što je obećao prije natjecanja, koje je završio na šestom mjestu.

“Na zagrijavanju sam nekoliko puta bacio oko 21 metra, ali sam u prvoj seriji imao peh jer sam zaradio lakšu ozljedu, pa to nisam uspio ponoviti u natjecanju. Žao mi je što se nisam uspio priključiti borbi za sam vrh, jer je natjrcanje bilo stvarno dobro što potvrđuju i osobni rekord Birkinheada, a i Haratyk je bacio blizu svog osobnog rekorda”, rekao je Žunić.

Na natjecanju su nastupila još dva hrvatska predstavnika koji su završili na pretposljednjem i posljednjem mjestu. Filip Mihaljević je bio deveti sa 19.82m, a Nedžad Mulabegović, koji se ovim nastupom oprostio od aktivne karijere deseti sa 17.78m.

UŽIVO:

20:27 – Walsh je s hicem 21,22 i završio na prvom mjestu.

20:26 – Birkinhead je bacio 20,72 i završio je dugi.

20:25 – Haratyk je bacio na 21,11 i završio je treći.

20:23 – Žunić je prijstupom je završio natjecanje, koje je okončao na šestom mjestu.

Šesta serija

20:15 – Žunić je bacio 20,60 te je ostao na petom mjestu.

Peta serija

20:11 – Walshov hitalc leti na 21,22.

20:06 – Žunićev hitac odletio je na 20.66 metara te je peti.

Četvrta serija

20:01 – Walsh je bacio na 21,58 i vodeći je.

19:58 – Žunić je u trećoj seriji napravio prijestup.

19:55 – Damien Birkinhead bacio je na 21,35 što je novi australski rekord.

Treća serija

19:52 – Walshov hitac leti na 21,48. Preuzeo je prvo mjesto.

19:51 – Kovacs je bacio kuglu na 20,66 te je trenutno treći, odk je Žunić iza njega.

19:48 – Žunić je u drugoj seriji bacio 20,57.

19.46 – Filip Mihaljević u drugom je pokušaju bacio 19,82.

Druga serija.

19.43 – Tom Walsh bacio je na 20,74. te je prvi nakon prve serije.

19:42 – Joe Kovacs bacio je kuglu na 19,73.

19:39 – Žunić je u prvom pokušaju napravio prijestup.

19:35 – Počelo je natjecanje.

19:31 – U tijeku je predstavljanje natjecatelja.

19:23 – U Zagrebu je popodne padala jaka kiša što je utjecalo na posjećenost. Malo je nedostajalo i da se otkaže spektakl.