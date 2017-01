SPEKTAKL KAKAV NE PAMTIMO! Janica zapalila Zagreb kao nekad, Tomba govorio hrvatski, Hirscher snimao selfieje

U sklopu obilježavanja 50. godišnjice postojanja Svjetskog skijaškog kupa, a kao uvertira u muški slalom na Sljemenu (četvrtak), u samom središtu Zagreba je održana revijalna utrka 18 ukupnih pobjednika Svjetskog kupa.

Na nešto manje od 200 metara dugačkoj stazi od zagrebačke katedrale do Manduševca na Trgu bana Josipa Jelačića, uz koju je bilo čak nekoliko tisuća gledatelja, nastupilo je 18 skijaških legendi iz svih razdoblja među kojima i Janica i Ivica Kostelić. Ivica, kojeg u četvrtak čeka možda i zadnji nastup na svom Sljemenu, kao prvi je otvorio utrku, dok je najtrofejnija hrvatska skijašica Janica Kostelić skijala niz Bakačevu kao zadnja, zaustavljajući se pritom da pozdravi gledatelje.

IVICA DOSKIJAO NA TRG BANA JELAČIĆA: ‘Tata mi je pričao o ovome, ali nisam ovo očekivao’

Götschl najbrža u reviji

Makar se službeno mjerilo vrijeme, gotovo svim sudionicima rezultat nije bio važan, a najbrže je vrijeme imala Austrijanka Renate Götschl ispred Ivice.



Revijalnu utrku predvodila su prva dva skijaša koja su ponijela naslov pobjednika Svjetskog kupa – legendarni Francuz Jean-Claude Killy (1967. i 1968.) i Austrijanac Karl Schranz (1969. i 1970.). Nastupila je i rekorderka po broju osvojenih Velikih globusa, Annemarie Moser-Pröll koja je čak šest puta ponijela naslov ukupne pobjednice Svjetskog kupa, a Bakačevom ulicom su se još spuštali legende poput Marca Girardellija, Alberta Tombe, Petre Kronberger, Tamare McKinney, Tine Maze, Andreasa Wenzela, Michele Jacot Herry, Lise-Marie Morerod, Michaele Dorfmeister, Pernille Wiberg i Nicole Hosp, te najboljeg skijaša današnjice Marcela Hirschera, koji je na polovici staze stao i slikao se s gledateljima.

Zagreb je jedini glavni grad koji je domaćin neke od utrka Svjetskog skijaškog kupa, a organizacijom utrke organizatori su načinili korak više. Staza se spuštala kroz Bakačevu ulicu, bila je dugačka 165 metara, na startu je široka osam, a na cilju 10,5 metara, dok je kamionima dopremljeno 900 kubika snijega kako bi se dobilo 40 centimetara snježnog pokrova. Na startu su bila postavljena slalomska vrata kakva su se koristila u Svjetskom kupu prije pola stoljeća, a na cilju najsuvremenija vrata čime su organizatori htjeli pokazati kako se tehnologija mijenjala kroz godine. Svaki od sudionika nosio je dio opreme iz svog vremena.

Brojni ugledni gosti

Osim ukupnih pobjednika Svjetskog kupa, središnju proslavu “Zagreb slavi 50 godina FIS Svjetskog kupa” uveličali su i stari prijatelji utrka “Snow Queen Trophy”, skijaši i skijašice s iznimnim karijerama – Jure Košir, Matjaž Vrhovnik, Hans Enn, Bojan Križaj, Günther Mader, Marco Büchel, Kristian Ghedina, Thomas Sykora, Špela Pretnar, Urška Hrovat i Alenka Dovžan.

Utrku skijaških legendi pratio je i hrvatski premijer Andrej Plenković zajedno s ministrima Davorom Ivom Stierom, Garijem Cappellijem i Pavom Barišićem, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te dopredsjednik Međunarodnog skijaškog saveza (FIS) Janez Kocijančić.

Staza u Bakačevoj ulici bit će postavljena do 15. siječnja, a na njoj će biti organizirana škola skijanja za djecu u okviru kampanje Međunarodne skijaške federacije “Bring Children to the Snow”.

UŽIVO:

20.41 – I šlag na kraju, naravno – najveća hrvatska sportašica svih vremena Janica Kostelić. U cilj je ušla bez jednog štapa i rukavice, kao i na legendarnoj sljemenskoj utrci.

20.39 – Jedna od miljenica zagrebačke publike Tina Maze opet je oduševila. “Utrke u centru grada su nešto najljepše što skijanje može napraviti”, rekla je Slovenka.

20.37 – Treća Austrijanka u nizu je Nicole Hosp. Pozdravljala je publiku tijekom spuštanja i zahvalila svima na lijepoj atmosferi.

20.34 – Michaela Dorfmeister je priznala da je bila nervozna, ali to je prošlo nakon što je popila nekoliko piva.

20.31 – U Zagrebu je i nekadašnja velika suparnica naše Janice Kostelić, Austrijanka Renate Götschl. Utrku je odradila spustaškim stilom i preuzela vodstvo od Ivice.

20.28 – Pernilla Wiberg požalila se da je zbog vremenskih prilika stigla u Zagreb prije samo sat vremena. Nije je to spriječilo da isproba stazu u Bakačevoj.

20.25 – Omiljeni Talijan Alberto Tomba opet je u Zagrebu. Laganim skijanjem je došao na drugo mjesto, pa progovorio hrvatski. “Dobra večer, živjeli”, rekao je Tomba.

20.23 – Predstavila se i velika Petra Kronberger, prva skijašica koja je uspjela pobijediti u svih pet disciplina.

20.21 – Jedan od najvećih skijaša svih vremena Marc Girardelli dosta se ozbiljno spustio i ima najmanji zaostatak za Kostelićem (+1.62).

20.19 – Amerikanka Tamara McKinney pohvalila je publiku poslije spuštanja od katedrale do Trga bana Jelačića.

20.15 – Sjajni Andreas Wenzel iz Lihtenštajna ustvrdio je da je staza dosta ledena, ali to ga nije zaustavilo da se spusti i da se u šali provuče kroz neka vrata.

20.12 – Lise-Marie Morerod, osvajačica Svjetskog kupa 1977. godine, sljedeća je isprobala stazu u centru Zagreba.

20.09 – Anemaarie Moser-Pröll, osvajačica čak šest Velikih globusa, revijalno se spustila niz Bakačevu, mašući publici.

20.07 – Michelle Jacot Herry je prva skijašica koja se predstavlja. Zbog problema s koljenom ne može skijati, ali rado je došla na proslavu u Zagreb.

20.04 – Slijedi legendarni Austrijanac Karl Schranz (78) koji se spustio na Trg u vremenu 27.29.

20.02 – Veliki Jean-Claude Killy (73) se publici samo predstavio u cilju.

19.59 – Aktualni osvajač Svjetskog kupa se spustio, ali za razliku od Ivice, nije bio nimalo ozbiljan. Snimao je selfieje, dobro se zabavio i ušao u cilj 23 sekunde iza Ivice.

19.56 – Utrku legendi otvorio je Ivica Kostelić, spustio se niz Bakačevu u vremenu 17.37.

19.44 – Sve je spremno za početak spektakularne utrke legendi.

19.40 – Okupljene je pozdravio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

19.22 – U tijeku je predstavljanje svih zemalja koje su u posljednjih 50 godina organizirale utrku Svjetskog kupa.

19.18 – U publici su i premijer Andrej Plenković te Jakov Kitarović, suprug predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

19.10 – Kao uvod u utrku legendi, na Trg bana Jelačića su se spustila petnaestorica najboljih slalomaša današnjice. Kod Manduševca su preuzeli startne brojeve, tako da sada znamo da će prvi na Sljemenu krenuti Rus Horošilov. Spustili su se niz Bakačevu i naši skijaši, uključujući i Ivicu Kostelića koji će imati startni broj 62.