SPEKTAKL KAKAV HRVATSKA NIJE VIDJELA: Skijaške legende utrkuju se u centru Zagreba!

Organizatori “Snježne kraljice” za 11. izdanje utrke priredili su veliko iznenađenje, skijašku stazu u središtu Zagreba na kojoj će se večeras od 19 sati održavati revijalna utrka pobjednika Svjetskog kupa. Zanimljivosti, fotografije s mjesta događaja i tekstualni prijenos donosi Net.hr.

Na nešto manje od 200 metara dugačkoj stazi nastupit će 18 skijaških legendi među kojima i Janica i Ivica Kostelić u sklopu obilježavanja 50 godina FIS Svjetskog kupa.

Zagreb je jedini glavni grad koji je domaćin neke od utrka Svjetskog skijaškog kupa, no ove godine organizatori su načinili korak više. Postavili su skijašku stazu od Zagrebačke katedrale do Manduševca na trgu bana Josipa Jelačića. Staza će se spuštati kroz Bakačevu ulicu, dugačka je 165 metara, na startu je široka osam, a na cilju 10,5 metara. Protekle noći su kamioni dopremili 900 kubika snijega kako bi dobili 40 centimetara snježnog pokrova.

Na startu će biti postavljena slalomska vrata kakva su su bila u Svjetskom kupu prije pola stoljeća, a na cilju najsuvremenija vrata čime organizatori žele pokazati kako se tehnologija mijenjala kroz godine. Svaki od sudionika će nositi dio opreme iz svog vremena, a Janica i Ivica Kostelić će imati priliku ipak pobijediti u svom gradu. Janica je na sljemenskom slalomu 2006. bila treća, dok je Ivica dva puta bio drugi (2008, 2009) i jednom treći (2012).



Zvijezde u centru Zagreba

Revijalnu utrku predvodit će prva dva skijaša koja su ponijela naslov pobjednika Svjetskog kupa legendarni Francuz Jean-Claude Killy (1967, 1968) i Austrijanac Karl Schranz (1969, 1970). Nastupit će i rekorderka po broju osvojenih Velikih globusa, Annemarie Moser-Pröll koja je čak šest puta ponijela naslov ukupne pobjednice Svjetskog kupa, pet puta u nizu od 1971. do 1975. godine, te još jednom 1979. godine.

Zagreb će u Bakačevoj vidjeti i muške rekordere – Marca Girardellija i Marcela Hirschera. Obojica u svojem vlasništvu imaju pet Velikih globusa, i dok ih je Girardelli osvajao svakih nekoliko godina (1985, 1986, 1989, 1991, 1993), Hirscher je to ostvario posljednjih pet godina u nizu. Hircher će ujedno biti i najmlađi predstavnik u ovoj utrci ukupnih pobjednika Svjetskog kupa, te uz našeg Ivicu Kostelića i jedini koji će nastupiti i u revijalnoj utrci, ali i u slalomskoj utrci dan kasnije na Sljemenu. U bakačevoj će nastupit i ‘Tomba la Bomba”, talijanski skijaš Alberto Tomba koji je bio pobjednik Svjetskog kupa 1995. godine.

Andreas Wenzel u Zagreb dolazi bez sestre Hanni, pa će tako naši Janica i Ivica Kostelić ipak biti jedini par braće i sestara na utrci. Brat i sestra Wenzel bili su najpoznatiji obiteljski par u svijetu skijanja do pojave Kostelića. Andreas je, poput Ivice, Veliki globus osvajao jednom, i to 1980. godine kad je najbolja bila i njegova sestra u ženskoj konkurenciji. Ipak, Janica je bila uspješnija od Hanni, jer je za razliku od nje koja je dva puta bila ukupna pobjednica Svjetskog kupa, Janica to učinila tri puta (2001, 2003, 2006).

Bakačeva ulica pozdravit će i Tamaru McKinney, jedinu Amerikanku koja je osvojila Veliki globus do pojave Lindsey Vonn, ali i legendarnu Šveđanku Pernillu Wiberg, koja je uzor bila i našoj Janici Kostelić, te sjajnu Tinu Maze koja je ove sezone i službeno okončala svoju karijeru.

Proslava 50 50 godina FIS Svjetskog kupa

Osim ukupnih pobjednika Svjetskog kupa središnju proslavu “Zagreb slavi 50 godina FIS Svjetskog kupa” uveličat će i stari prijatelji utrka Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa “Snow Queen Trophy”, skijaši i skijašice s iznimnim karijerama, Jure Košir, Matjaž Vrhovnik, Hans Enn, Bojan Križaj, Gunther Mader, Marco Büchel, Kristian Ghedina, Thomas Sykora, Špela Pretnar, Urška Hrovat i Alenka Dovžan.

Revijalnoj utrci ukupnih pobjednika Svjetskog kupa u centru grada prethodit će na istoj gradskoj stazi izvlačenje startnih brojeva za mušku utrku kada će se s početkom u 18.15 sati, a 15 najboljih slalomaša svijeta spustiti Bakačevom ulicom do glavnog zagrebačkog trga na skijama po svoje startne brojeve za sutrašnju utrku.

Nakon izvlačenja startnih brojeva, službeni program “Zagreb slavi 50 godina FIS Svjetskog kupa” nastavit će se defileom predstavnika dosadašnjih organizatora utrka FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju 1967. – 2017.

Prijenos uživo utrke potvrdile su televizijske postaje ORF iz Austrije, SRF iz Švicarske, SVT iz Švedske, Eurosport, a uživo će emitirati čak i britanski BBC, te J sports iz Japana.

Staza u Bakačevoj ulici bit će postavljena do 15. siječnja, a na njoj će biti organizirana škola skijanja za djecu u okviru kampanje Međunarodne skijaške federacije “Bring Children to the Snow”.